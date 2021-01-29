Как выбрать ламинат

Ламинат — современный, практичный и красивый материал для отделки пола. Производители предлагают классические варианты под дерево и необычные яркие оттенки, но не только дизайнерские решения влияют на выбор: есть целый ряд других критериев, на которые следует обратить внимание при покупке.

Класс износостойкости

Чем интенсивней проходимость помещения, тем выше должен быть класс износостойкости ламината. Постоянные механические нагрузки выдерживает продукция 33 класса. Хорошую стойкость к истиранию демонстрирует покрытие 32 класса. Оно подходит для прихожих, гостиных и кухонь. Для спальни или кабинета достаточно 31.

Толщина доски

Эксплуатационные свойства пола зависят от толщины ламелей. Чем тоньше доска, тем менее выносливым будет покрытие. Если планируется установка тяжелой мебели или бытовой техники, желательно приобрести ламинат толщиной от 10 мм, а для теплого пола специалисты советуют покупать тонкую доску.

Взаимодействие с влагой

Обычный ламинат чувствителен к влаге, и при длительном ее воздействии деформируется и приходит в негодность. Вот почему для таких помещений, как кухня или ванная предназначены особые виды данного покрытия — влагостойкие и водостойкие. Последние способны выдержать прямой контакт с водой.

В плане устойчивости к влаге хорошо зарекомендовала себя новинка — виниловый ламинат. Основной слой материала изготавливается из прочного ПВХ. Для защиты от износа ламели покрыты полиуретановым композитом. При правильной укладке покрытие образует герметичную основу, не пропускает воду, в его структуре не образуется плесень.

Особенности монтажа

Быстрая и простая укладка — еще один плюс ламината. Ламели соединяются между собой с помощью замкового соединения. Есть несколько типов замков — Lock, Click, T-Lock (фирменная технология компании Tarkett), 5G, алюминиевые замки и другие. Самым простым считается Lock, поэтому он лучше всего подойдет для начинающих монтажников.

Преимущества покупки ламината в магазине «СтройФормат»