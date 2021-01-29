Как выбрать профессиональный маникюрный инструмент

Красивые и ухоженные ногти много говорят о человеке, поэтому услуга маникюра очень востребована в современных салонах красоты. А чтобы получить хороший результат нужны качественные, надежные маникюрные инструменты. Сейчас производители выпускают большое количество продукции, поэтому перед покупкой стоит разобраться какие из них и для чего необходимы, а также как выбрать лучшие.

Краткий обзор предметов профессионального маникюрного инструмента

Базовыми маникюрными инструментами, без которых нельзя обойтись в уходе за ногтями являются:

Ножницы — для обрезания ногтей и загрубевшей кутикулы, с помощью узкой режущей части можно безопасно и безболезненно сделать срез любой формы.

Кусачки для кутикулы — удаляют заусенцы и кутикулу вокруг ногтевой пластины.

Пилочка — для укорачивания и сглаживания краев ногтей.

Пушер — для аккуратного отодвигания кутикулы, которая наросла на ногтевую пластину.

Бафы — для полировки поверхности, зачищения мелких царапин и неровностей.

Дополнительно используются легкие и удобные твизеры для удаления кутикулы, книпсер для обрезки и придания нужной формы, разные виды лопаток и пинцеты.

Рекомендации по выбору

Чтобы профессиональный инструмент справлялся с поставленными задачами на отлично и служил долго, он должен соответствовать ряду критериев:

изготовлен из качественной стали, стойкой к коррозии и продолжительной эксплуатации;

хорошо заточен, ручная заточка предпочтительнее, ведь это продлевает срок службы;

мелкие детали надежно закреплены;

размер и форма ручек подбирается индивидуально для каждого мастера, ведь удобство использования влияет на качество выполняемой работы;

наличие рельефных насечек для предотвращения скольжения;

размер рабочей части должен соответствовать ширине ногтевой пластины;

может подвергаться разным способам санитарной обработки.

Лучше отдавать предпочтение продукции известных и проверенных марок, а сэкономить поможет выбор двусторонних инструментов.

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