Как выбрать профессиональный маникюрный инструмент

Красивые и ухоженные ногти много говорят о человеке, поэтому услуга маникюра очень востребована в современных салонах красоты. А чтобы получить хороший результат нужны качественные, надежные маникюрные инструменты. Сейчас производители выпускают большое количество продукции, поэтому перед покупкой стоит разобраться какие из них и для чего необходимы, а также как выбрать лучшие.
Краткий обзор предметов профессионального маникюрного инструмента
Базовыми маникюрными инструментами, без которых нельзя обойтись в уходе за ногтями являются:
- Ножницы — для обрезания ногтей и загрубевшей кутикулы, с помощью узкой режущей части можно безопасно и безболезненно сделать срез любой формы.
- Кусачки для кутикулы — удаляют заусенцы и кутикулу вокруг ногтевой пластины.
- Пилочка — для укорачивания и сглаживания краев ногтей.
- Пушер — для аккуратного отодвигания кутикулы, которая наросла на ногтевую пластину.
- Бафы — для полировки поверхности, зачищения мелких царапин и неровностей.
Дополнительно используются легкие и удобные твизеры для удаления кутикулы, книпсер для обрезки и придания нужной формы, разные виды лопаток и пинцеты.
Рекомендации по выбору
Чтобы профессиональный инструмент справлялся с поставленными задачами на отлично и служил долго, он должен соответствовать ряду критериев:
- изготовлен из качественной стали, стойкой к коррозии и продолжительной эксплуатации;
- хорошо заточен, ручная заточка предпочтительнее, ведь это продлевает срок службы;
- мелкие детали надежно закреплены;
- размер и форма ручек подбирается индивидуально для каждого мастера, ведь удобство использования влияет на качество выполняемой работы;
- наличие рельефных насечек для предотвращения скольжения;
- размер рабочей части должен соответствовать ширине ногтевой пластины;
- может подвергаться разным способам санитарной обработки.
Лучше отдавать предпочтение продукции известных и проверенных марок, а сэкономить поможет выбор двусторонних инструментов.
Преимущества покупки маникюрного инструмента в интернет-магазине Shampoo
В интернет-магазине Shampoo можно купить продукцию разных известных брендов по привлекательной цене. Мы ценим каждого нашего клиента, поэтому предлагаем:
- огромный ассортимент;
- быстрое оформление и обработку заказа;
- оперативную доставку по выгодным тарифам;
- возможность самовывоза;
- разные варианты оплаты;
- скидки и акционные предложения.
Сотрудничество с Shampoo — это быстрота, простота и удобство. В чем можно убедиться самостоятельно, оформив заказ на сайте.