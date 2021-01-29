Как выбрать профессиональный маникюрный инструмент

  • Ильдар Саитов
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    • Красивые и ухоженные ногти много говорят о человеке, поэтому услуга маникюра очень востребована в современных салонах красоты. А чтобы получить хороший результат нужны качественные, надежные маникюрные инструменты. Сейчас производители выпускают большое количество продукции, поэтому перед покупкой стоит разобраться какие из них и для чего необходимы, а также как выбрать лучшие.

    Краткий обзор предметов профессионального маникюрного инструмента

    Базовыми маникюрными инструментами, без которых нельзя обойтись в уходе за ногтями являются:

    • Ножницы — для обрезания ногтей и загрубевшей кутикулы, с помощью узкой режущей части можно безопасно и безболезненно сделать срез любой формы.
    • Кусачки для кутикулы — удаляют заусенцы и кутикулу вокруг ногтевой пластины.
    • Пилочка — для укорачивания и сглаживания краев ногтей.
    • Пушер — для аккуратного отодвигания кутикулы, которая наросла на ногтевую пластину.
    • Бафы — для полировки поверхности, зачищения мелких царапин и неровностей.

    Дополнительно используются легкие и удобные твизеры для удаления кутикулы, книпсер для обрезки и придания нужной формы, разные виды лопаток и пинцеты.

    Рекомендации по выбору

    Чтобы профессиональный инструмент справлялся с поставленными задачами на отлично и служил долго, он должен соответствовать ряду критериев:

    • изготовлен из качественной стали, стойкой к коррозии и продолжительной эксплуатации;
    • хорошо заточен, ручная заточка предпочтительнее, ведь это продлевает срок службы;
    • мелкие детали надежно закреплены;
    • размер и форма ручек подбирается индивидуально для каждого мастера, ведь удобство использования влияет на качество выполняемой работы;
    • наличие рельефных насечек для предотвращения скольжения;
    • размер рабочей части должен соответствовать ширине ногтевой пластины;
    • может подвергаться разным способам санитарной обработки.

    Лучше отдавать предпочтение продукции известных и проверенных марок, а сэкономить поможет выбор двусторонних инструментов.

    Преимущества покупки маникюрного инструмента в интернет-магазине Shampoo

    В интернет-магазине Shampoo можно купить продукцию разных известных брендов по привлекательной цене. Мы ценим каждого нашего клиента, поэтому предлагаем:

    • огромный ассортимент;
    • быстрое оформление и обработку заказа;
    • оперативную доставку по выгодным тарифам;
    • возможность самовывоза;
    • разные варианты оплаты;
    • скидки и акционные предложения.

    Сотрудничество с Shampoo — это быстрота, простота и удобство. В чем можно убедиться самостоятельно, оформив заказ на сайте.

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