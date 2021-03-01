Гостиница Уют Алматы

Алматы — южная столица Казахстана. Путешественников город поражает своим величием, безупречностью и восточным колоритом. Центральные городские улицы, на заднем фоне которых возвышаются могучие горы, не оставят равнодушным ни одного туриста.

Город славится своим культурным наследием и живописной природой. Чтобы познакомиться с ним лучше, требуется несколько дней.

Достопримечательности города

В самом сердце Алматы раскинулся Арбат — пешеходная зона, пройдясь по которой можно окунуться в городской ритм и со стороны наблюдать за городской суетой. Устроить необычный уикенд можно в удивительном парке Кот-Тобе. По дороге в парк туристы могут насладиться живописными видами с высоты канатной дороги. Панорамные площадки парка позволяют свысока посмотреть на виднеющийся город или вечно зеленые склоны Тянь-Шаня.

Высокогорный комплекс «Медеу» — удивительное место, в котором зарядиться энергией могут дети и взрослые. Снаряжение для катания на территории развлекательного заведения можно взять в прокат, а после прекрасного времяпрепровождения самое время насладиться теплым и ароматным чаем.

Оптимальным временем для посещения Казахстана является осень или весна. Лето в республике очень жаркое, знойное и изнуряющее. Зимы — длинные, холодные и суровые.

Большое Алматинское озеро — режимный объект, который входит в территорию национального Алаутского парка. Возле его берегов прохладно и свежо даже в летние жаркие дни.

После долгих пеших прогулок путешественникам необходимо хорошо отдыхать. Чтобы от поездки остались положительные впечатления важно правильно выбрать гостиницу.

Выбор отеля для размещения в Алматы

Гостиницы Алматы рассредоточены по территории всей южной столицы Казахстана. При выборе объекта для размещения туристам следует выбирать варианты, расположенные в центре. Из центральной части города можно легко добраться до культурных и исторических мест. Развитая инфраструктура и транспортная сеть помогут добраться до любого пункта назначения.

Гостиница Уют Алматы — отель бизнес-класса, территориально расположен в центральной части города. Ближайшая станция метро находится в десяти минутах пешей ходьбы. Для постояльцев ежедневно доступен трансфер, благодаря которому поездка в аэропорт или из него будет быстрой и комфортной. Постоянные гости отеля пользуются бонусами и специальными предложениями.

На завтрак гости города могут насладиться в ресторане вкусными и сытными завтраками, а в течение дня посетить бассейн или сауну. Забронировать необходимый номер можно в режиме онлайн.