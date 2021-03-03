Производство спецодежды для разных отраслей промышленности и униформы для служащих

Основное предназначение спецодежды — защита от загрязнений и от воздействия неблагоприятных факторов технического и природного происхождения. В зависимости от области применения она имеет свои особенности. Для работников пищевых и некоторых других предприятий, в медицинских учреждениях костюмы направлены на соблюдение гигиены, в нефтегазовом секторе — на обеспечение максимальной безопасности работников. Форма вооруженных сил и корпоративная одежда банковских служащих и иных компаний подчеркивает принадлежность сотрудника к определенной структуре.

Надежная защита, комфорт в работе и привлекательный внешний вид

От качества изделий зависит здоровье человека и эффективность его труда. Поэтому производство спецодежды строго контролируется на всех этапах, а готовые товары должны соответствовать ГОСТу и иметь сертификат РОСТЕСТА. Независимо от сферы использования ко всей продукции предъявляются общие требования:

небольшой вес;

гигроскопичность;

хорошая теплоизоляция;

прочность, устойчивость к стирке;

малая усадка;

длительная служба с сохранением эксплуатационных свойств;

отсутствие в составе веществ, способных вызвать аллергическую реакцию;

удобство в носке, свобода движений;

простота в уходе.

Имеется и эстетическая составляющая — руководство любого предприятия заботится, чтобы персонал выглядел солидно и опрятно.

Качественные материалы и современное оборудование

Для изготовления продукции используются натуральные и синтетические ткани. Первые получают из сырья минерального и животного происхождения, а вторые — из искусственных полимеров. Они лучше противостоят щелочной и кислотной среде, но уступают природному материалу по гигиеническим характеристикам. Поэтому все чаще предпочтение отдается в пользу смешанного волокна. В зимних вариантах применяется ватин, синтепон и другие современные легкие утеплители. Спецодежда для работы в экстремальных условиях шьется из полотна, обладающего целым набором защитных свойств: огнеупорность, термостойкость, воздухопроницаемость и гигроскопичность, антистатичность, устойчивость к твердым и жидким реагентам, нефтепродуктам и кислотам.

Для создания рабочих костюмов и униформы задействуется разнообразное современное оборудование для кроя: вырубные и дублирующие прессы, раскройные и ленточные аппараты, дисковые пилы, отрезные линейки. Это позволяет получать точные заготовки. Пошив осуществляется на промышленных швейных машинах, способных выполнять множество специальных операций. Организация производства по конвейерному принципу дает возможность значительно ускорить процесс и свести к нулю количество бракованных экземпляров.