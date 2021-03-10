Ковшовый элеватор для промышленности и сельского хозяйства

Для перемещения грузов и материалов в вертикальной плоскости используют ковшовый элеватор. Этот транспортер дает возможность работать с пылевидным, кусковым, зернистым сырьем. С помощью ковшового элеватора можно перемещать зерно, комбикорм, песок, щебень, гравий, руду. Транспортеры такого типа применяют на сельскохозяйственных предприятиях, в карьерах и шахтах, на промышленных объектах и строительных площадках.

Как работает оборудование

Для перемещения ковшей применяется вертикально замкнутый тяговый элемент. Это может быть лента или цепь. Тяговый элемент натянут на два барабана. Верхний является приводным, а нижний — натяжным. В случае с цепными ковшовыми элеваторами вместо барабанов используются звездочки. Для привода транспортера в действие используется электрический двигатель, подключаемый к промышленной сети напряжением 380 В. Оборудование комплектуется системой останова, защищающей конвейер от движения в обратную сторону.

Какие плюсы есть у ковшовых элеваторов

Производители и пользователи элеваторов с ковшами отмечают следующие преимущества таких агрегатов:

возможность настройки диапазона производительности за счет изменения скорости вращения приводного элемента;

малые габаритные размеры в поперечном сечении, дающие возможность экономить полезное пространство;

высокая эффективность двигателей при умеренном потреблении электрической энергии;

возможность подачи транспортируемого материала на значительную высоту;

простая конструкция, обеспечивающая надежность оборудования в эксплуатации;

легкое техническое обслуживание, ремонтопригодность;

длительный срок использования благодаря высокому эксплуатационному ресурсу;

доступная стоимость комплектующих.

При регулярном обслуживании и ремонте ковшовых элеваторов срок их использования составляет десятилетия.

Особенности ковшей

Транспортеры комплектуется металлическими или пластиковыми ковшами. Изделия из металла подходят для тех элеваторов, которые перемещают руду и строительные сыпучие материалы. Пластиковые ковши можно использовать для транспортировки зерна, комбинированного корма, сельскохозяйственной продукции (картофель, свекла, морковь). К цепям или лентам ковши крепятся с помощью болтов или заклепок, обеспечивающих надежное соединение. С помощью металлических изделий можно транспортировать горячие материалы, например, шлак.