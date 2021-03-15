Аренда бетононасоса

Для строительства различных объектов применяется бетононасосы, с помощью которых производится подача смеси бетона в различных направлениях. Такая техника используется для укладки строительного раствора непосредственно в фундамент, перекрытия зданий и другие объекты.

Основные принципы устройства бетононасоса

Для передачи бетонной смеси от смесителя до строящегося объекта, наиболее актуально такой способ, если строящееся здание находится на высоте или подъезд к нему затруднен. Скорость поступающей бетонной смеси из бетоносмесителя регулируется и направляется в конкретное место. Перед началом работы наносят небольшой слой специального технической смазки и прокачивают тестовое количество смеси для определения наиболее оперативной эксплуатации оборудования.

Основной функционал применения данной техники:

непрерывная подача бетонного раствора нужной консистенции;

регулировка скорости подачи;

обеспечивает доступ к строительным объектам в труднодоступных местах;

имеет максимальную эффективность использования материала при транспортировке к опалубке;

применение такой техники ускоряет строительство бетонных сооружений, сокращает затраты времени и финансов

для избежания производственных расходов конструкция может бетонироваться непрерывно.

с управлением справляется один человек, что экономит трудозатраты;

Для обеспечения качественной работы строительной техники следует придерживаться оптимальных эксплуатационных условий:

рекомендован бетон марки М150 с характеристиками подвижности П4, П5 и водоцементным соотношением 0,75;

техника не должна делать перерывы в работе более 20 минут;

температура смеси не должна быть ниже25℃, даже в зимнее время;

Где лучше арендовать бетононасос

Специальная строительная техника довольно дорогостоящая, и гораздо выгоднее брать ее в аренду, чем приобретать.

Компания «МегаБетон-63» предлагает арендовать надежные и мобильные бетононасосы, модели от известных брендов, представленые в достаточно широком ассортименте. Все они соответствуют современным требованиям: стабильно работают при низких температурах,обладают допустимым уровнем шума и понятны в управлении. Специалисты нашей компании проконсультируют по подбору необходимой техники исходя из конкретных строительных объектов, нужной мобильности и территории.