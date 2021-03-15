Аренда бетононасоса

  • Ильдар Саитов
  •   4
  •   0

    • Для строительства различных объектов применяется бетононасосы, с помощью которых производится подача смеси бетона в различных направлениях. Такая техника используется для укладки строительного раствора непосредственно в фундамент, перекрытия зданий и другие объекты.

    Основные принципы устройства бетононасоса

    Для передачи бетонной смеси от смесителя до строящегося объекта, наиболее актуально такой способ, если строящееся здание находится на высоте или подъезд к нему затруднен. Скорость поступающей бетонной смеси из бетоносмесителя регулируется и направляется в конкретное место. Перед началом работы наносят небольшой слой специального технической смазки и прокачивают тестовое количество смеси для определения наиболее оперативной эксплуатации оборудования.

    Основной функционал применения данной техники:

    • непрерывная подача бетонного раствора нужной консистенции;
    • регулировка скорости подачи;
    • обеспечивает доступ к строительным объектам в труднодоступных местах;
    • имеет максимальную эффективность использования материала при транспортировке к опалубке;
    • применение такой техники ускоряет строительство бетонных сооружений, сокращает затраты времени и финансов
    • для избежания производственных расходов конструкция может бетонироваться непрерывно.
    • с управлением справляется один человек, что экономит трудозатраты;

    Для обеспечения качественной работы строительной техники следует придерживаться оптимальных эксплуатационных условий:

    • рекомендован бетон марки М150 с характеристиками подвижности П4, П5 и водоцементным соотношением 0,75;
    • техника не должна делать перерывы в работе более 20 минут;
    • температура смеси не должна быть ниже25℃, даже в зимнее время;

    Где лучше арендовать бетононасос

    Специальная строительная техника довольно дорогостоящая, и гораздо выгоднее брать ее в аренду, чем приобретать.

    Компания «МегаБетон-63» предлагает арендовать надежные и мобильные бетононасосы, модели от известных брендов, представленые в достаточно широком ассортименте. Все они соответствуют современным требованиям: стабильно работают при низких температурах,обладают допустимым уровнем шума и понятны в управлении. Специалисты нашей компании проконсультируют по подбору необходимой техники исходя из конкретных строительных объектов, нужной мобильности и территории.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.