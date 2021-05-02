Как научиться делать сальто на батуте

Саль­то на бату­те вызы­ва­ет у зри­те­лей осо­бый вос­торг. Его отно­сят к осо­бо­му виду мастер­ства, ведь такое упраж­не­ние могут выпол­нять дале­ко не все. И что­бы его осво­ить, нуж­но уметь выпол­нять под­во­дя­щие упраж­не­ния, иметь хоро­шую коор­ди­на­цию и знать, как не трав­ми­ро­вать свое тело в про­цес­се тренировки.

Что­бы прой­ти обу­че­ние — пона­до­бит­ся помощь гра­мот­но­го инструк­то­ра, кото­рый под­страху­ет в про­цес­се заня­тий. Ина­че даже неболь­шие само­сто­я­тель­ные попыт­ки могут закон­чить­ся плачевно.

Что­бы выпол­не­ние саль­то не вызы­ва­ло у вас ослож­не­ний и про­шло глад­ко, необ­хо­ди­мо посто­ян­но тре­ни­ро­вать­ся. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные шко­лы, где про­фес­си­о­на­лы обу­ча­ют упраж­не­ни­ям. Так­же мож­но занять­ся и дру­ги­ми вида­ми спор­та, кото­рые будут тре­ни­ро­вать вынос­ли­вость и поз­во­лят в буду­щем оси­лить упражнение.

Стретчинг в Химках — путь к гибкости

Один из видов фит­не­са, кото­рый в буду­щем поз­во­лит оси­лить саль­то — это стрет­чинг в Хим­ках. Здесь про­ду­ман целый ком­плекс упраж­не­ний, кото­рый поз­во­лит про­ра­бо­тать мыш­цы, раз­вить гиб­кость, улуч­шить коор­ди­на­цию. Как резуль­тат — чело­век смо­жет без осо­бых про­блем оси­лить саль­то на батуте.

Как правильно выполнять сальто на батуте

Что­бы пра­виль­но выпол­нять упраж­не­ние, нуж­но учи­ты­вать несколь­ко нюан­сов, и пра­виль­но соблю­дать последовательность:

Пер­вое, что нуж­но сде­лать — это прой­ти раз­мин­ку. Для это­го нужен разо­грев и под­го­тов­ка к физи­че­ской тре­ни­ров­ке. Затем мож­но перей­ти к упраж­не­ни­ям с прыж­ка­ми, а так­же начи­нать выпол­нять трю­ки на батуте. Когда мыш­цы разо­гре­ты, мож­но попро­бо­вать совер­шить кувы­рок назад, окон­чив его на ногах. Про­буй­те упасть назад, и при этом заки­нуть ноги за голову. Когда все эти упраж­не­ния опро­бо­ва­ны — при­шло вре­мя совер­шать фляг назад. Его сле­ду­ет выпол­нять до тех пор, пока оно не полу­чит­ся иде­аль­но. При этом при­зем­ле­ния долж­ны совер­шать­ся на руки. Когда вы пой­ме­те, что гото­вы к саль­то — попро­си­те инструк­то­ра вас под­стра­хо­вать. Это важ­но, так как по ста­ти­сти­ке имен­но пер­вые про­бы при­но­сят самое боль­шое коли­че­ство травм.

На самом деле упраж­не­ние толь­ко выгля­дит устра­ша­ю­ще. На прак­ти­ке же его может выпол­нить любой жела­ю­щий при долж­ной подготовке.

Как подобрать школу для тренировок

Важ­но что­бы груп­пы в шко­ле, обу­ча­ю­щей прыж­кам, раз­де­ля­лись не толь­ко по воз­рас­ту. Но и по физи­че­ской под­го­тов­ке. Обо­ру­до­ва­ние в спорт­за­ле долж­но быть новое и каче­ствен­ное. Так­же шко­ла долж­на поза­бо­тить­ся о стра­хов­ке. А глав­ное — это подо­брать сво­е­го тре­не­ра. У него дол­жен быть доста­точ­ный опыт рабо­ты с людь­ми, име­ю­щи­ми раз­ный уро­вень физи­че­ской подготовки.