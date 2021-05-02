Что такое Кунг для пикапа

КУНГ для пикапа, который также известен под иным наименованием хард-топ, является специальным аксессуаром для багажников, делающий их закрытыми и способствующий предохранению перевозимых грузов от осадков, сильных порывов ветра и многого другого. На внешний вид этот аксессуар могли увидеть большинство из нас, однако просто не знали, что он так называется.
В каком варианте можно подлокотник на Ниву 21214 купить?
В основном КУНГ подлокотник на Ниву 21214 купить можно в готовом виде ( в единственной расцветке либо под цвет машины, а также под определенные марки пикапов) либо их производят под заказу (обычный либо индивидуальный внешний вид, материал и формы). В нашей стране, к примеру, спросом пользуются КУНГ на УАЗ Патриот пикап, который не просто способен придавать ТС законченный внешний вид, но и очень полезная вещь.
Преимущества кунги для владельцев пикапа
Владельцы автомобилей, выбирающих хардтопы, обычно преследуют такие цели, как:
- Придавать транспортному средств завершенный внешний вид;
- Защищать дорогостоящую технику либо вещь, которая все время располагается в кузове авто;
- Деталь, исходя из модификации, может устанавливаться самостоятельно, сделав недорогой тюнинг;
- Даже в сухие погодные условия ценнейший груз защищен от желающего незаконным образом завладеть чужим имуществом.
Покупатели могут подбирать любые модификации кунга: с рейлингом, багажником, с открывающимся окном и так далее.
Основные виды кунги
- 1. Виды по конструкции.
Главным образом конструкции делят по форме. Они производятся в следующих вариациях:
- Крышка. Оказывается в вровень с кромками бортов и весь прикрывает кузов пикапа. Различают на одно, ‑двух, трехсекционный и ролетный. Стоимость в пределе 20–80 000 руб.
- Кунг. Сравнивая с крышкой кунги отличается большими размерами и идет в вровень с кабинами пикапа по высоте. Цена такой модели 40–120 000 руб.
- 2. По виду материала
- Пластиковый (стеклопластиковый), являющийся самым лучшим, и к тому же самым дорогим вариантом. Лёгкий, очень надежный, подобный кунг смотрится довольно привлекательно и на внешний вид отличается, исходя из особенностей производителя. Выделают с остеклением, глухой и иными функциями.
- Металлический (алюминиевый). Сравнивая с пластиковым вариантом, отличается не таким презентабельным внешним видом, хотя он прочный и надежный. Отлично предохраняет груз, бывает различной формы. Прекрасно подходит для рыбалок, охот и иных видов занятий. При необходимости кунг из металла вы можете изготовить своими руками.
Тент. Это вариант является самым простым и к тому же дешевым. Если неверно установить в кузов, обычно затекает вода. Тент может спасти груз только от грязи, однако оставляет в нем ценнейшие вещи не стоит.