Что такое Кунг для пикапа

КУНГ для пика­па, кото­рый так­же изве­стен под иным наиме­но­ва­ни­ем хард-топ, явля­ет­ся спе­ци­аль­ным аксес­су­а­ром для багаж­ни­ков, дела­ю­щий их закры­ты­ми и спо­соб­ству­ю­щий предо­хра­не­нию пере­во­зи­мых гру­зов от осад­ков, силь­ных поры­вов вет­ра и мно­го­го дру­го­го. На внеш­ний вид этот аксес­су­ар мог­ли уви­деть боль­шин­ство из нас, одна­ко про­сто не зна­ли, что он так называется.

В каком варианте можно подлокотник на Ниву 21214 купить?

В основ­ном КУНГ под­ло­кот­ник на Ниву 21214 купить мож­но в гото­вом виде ( в един­ствен­ной рас­цвет­ке либо под цвет маши­ны, а так­же под опре­де­лен­ные мар­ки пика­пов) либо их про­из­во­дят под зака­зу (обыч­ный либо инди­ви­ду­аль­ный внеш­ний вид, мате­ри­ал и фор­мы). В нашей стране, к при­ме­ру, спро­сом поль­зу­ют­ся КУНГ на УАЗ Пат­ри­от пикап, кото­рый не про­сто спо­со­бен при­да­вать ТС закон­чен­ный внеш­ний вид, но и очень полез­ная вещь.

Пре­иму­ще­ства кун­ги для вла­дель­цев пикапа

Вла­дель­цы авто­мо­би­лей, выби­ра­ю­щих хард­то­пы, обыч­но пре­сле­ду­ют такие цели, как:

При­да­вать транс­порт­но­му средств завер­шен­ный внеш­ний вид; Защи­щать доро­го­сто­я­щую тех­ни­ку либо вещь, кото­рая все вре­мя рас­по­ла­га­ет­ся в кузо­ве авто; Деталь, исхо­дя из моди­фи­ка­ции, может уста­нав­ли­вать­ся само­сто­я­тель­но, сде­лав недо­ро­гой тюнинг; Даже в сухие погод­ные усло­вия цен­ней­ший груз защи­щен от жела­ю­ще­го неза­кон­ным обра­зом завла­деть чужим имуществом.

Поку­па­те­ли могут под­би­рать любые моди­фи­ка­ции кун­га: с рей­лин­гом, багаж­ни­ком, с откры­ва­ю­щим­ся окном и так далее.

Основ­ные виды кунги

1. Виды по конструкции.

Глав­ным обра­зом кон­струк­ции делят по фор­ме. Они про­из­во­дят­ся в сле­ду­ю­щих вариациях:

Крыш­ка . Ока­зы­ва­ет­ся в вро­вень с кром­ка­ми бор­тов и весь при­кры­ва­ет кузов пика­па. Раз­ли­ча­ют на одно, ‑двух, трех­сек­ци­он­ный и ролет­ный. Сто­и­мость в пре­де­ле 20–80 000 руб.

. Ока­зы­ва­ет­ся в вро­вень с кром­ка­ми бор­тов и весь при­кры­ва­ет кузов пика­па. Раз­ли­ча­ют на одно, ‑двух, трех­сек­ци­он­ный и ролет­ный. Сто­и­мость в пре­де­ле 20–80 000 руб. Кунг. Срав­ни­вая с крыш­кой кун­ги отли­ча­ет­ся боль­ши­ми раз­ме­ра­ми и идет в вро­вень с каби­на­ми пика­па по высо­те. Цена такой моде­ли 40–120 000 руб.

2. По виду материала

Пла­сти­ко­вый (стек­ло­пла­сти­ко­вый), явля­ю­щий­ся самым луч­шим, и к тому же самым доро­гим вари­ан­том. Лёг­кий, очень надеж­ный, подоб­ный кунг смот­рит­ся доволь­но при­вле­ка­тель­но и на внеш­ний вид отли­ча­ет­ся, исхо­дя из осо­бен­но­стей про­из­во­ди­те­ля. Выде­ла­ют с остек­ле­ни­ем, глу­хой и ины­ми функциями.

Метал­ли­че­ский (алю­ми­ни­е­вый). Срав­ни­вая с пла­сти­ко­вым вари­ан­том, отли­ча­ет­ся не таким пре­зен­та­бель­ным внеш­ним видом, хотя он проч­ный и надеж­ный. Отлич­но предо­хра­ня­ет груз, быва­ет раз­лич­ной фор­мы. Пре­крас­но под­хо­дит для рыба­лок, охот и иных видов заня­тий. При необ­хо­ди­мо­сти кунг из метал­ла вы може­те изго­то­вить сво­и­ми руками.

Тент. Это вари­ант явля­ет­ся самым про­стым и к тому же деше­вым. Если невер­но уста­но­вить в кузов, обыч­но зате­ка­ет вода. Тент может спа­сти груз толь­ко от гря­зи, одна­ко остав­ля­ет в нем цен­ней­шие вещи не стоит.