В Самарской области ветеранам и их семьям вручат от 2 до 10 тыс. рублей к празднику Победы

Уже стало традицией выделять ко Дню Победы материальную помощь ветеранам войны и их семьям. В этот раз правительство Самарской области расширило список тех, кому будут положены единовременные выплаты.
Кроме ветеранов ВОВ, материальную поддержку получат к празднику узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и те, кто самоотверженно трудился в тылу в годы войны, создавая условия для победы.
Губернатор региона Дмитрий Азаров поясняет, что дополнительные выплаты будут производиться из бюджетных средств, которые удалось сэкономить в текущем году.
Таким образом, инвалиды и ветераны войны получат к празднику по 10 тысяч рублей. Гражданам, отмеченным государством как труженики тыла, выдадут по 5 тысяч рублей, на такую же сумму могут рассчитывать люди, пережившие ленинградскую блокаду. Те, кто до достижения совершеннолетия прошел через застенки концлагерей, получат 2 тысячи рублей. По две тысячи сегодня положено вдовам ветеранов и овдовевшим мужьям, чьи жены получили при жизни звание ветерана.