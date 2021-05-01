В Самарской области ветеранам и их семьям вручат от 2 до 10 тыс. рублей к празднику Победы

Уже ста­ло тра­ди­ци­ей выде­лять ко Дню Побе­ды мате­ри­аль­ную помощь вете­ра­нам вой­ны и их семьям. В этот раз пра­ви­тель­ство Самар­ской обла­сти рас­ши­ри­ло спи­сок тех, кому будут поло­же­ны еди­но­вре­мен­ные выплаты.

Кро­ме вете­ра­нов ВОВ, мате­ри­аль­ную под­держ­ку полу­чат к празд­ни­ку узни­ки конц­ла­ге­рей, жите­ли бло­кад­но­го Ленин­гра­да и те, кто само­от­вер­жен­но тру­дил­ся в тылу в годы вой­ны, созда­вая усло­вия для победы.

Губер­на­тор реги­о­на Дмит­рий Аза­ров пояс­ня­ет, что допол­ни­тель­ные выпла­ты будут про­из­во­дить­ся из бюд­жет­ных средств, кото­рые уда­лось сэко­но­мить в теку­щем году.

Таким обра­зом, инва­ли­ды и вете­ра­ны вой­ны полу­чат к празд­ни­ку по 10 тысяч руб­лей. Граж­да­нам, отме­чен­ным госу­дар­ством как тру­же­ни­ки тыла, выда­дут по 5 тысяч руб­лей, на такую же сум­му могут рас­счи­ты­вать люди, пере­жив­шие ленин­град­скую бло­ка­ду. Те, кто до дости­же­ния совер­шен­но­ле­тия про­шел через застен­ки конц­ла­ге­рей, полу­чат 2 тыся­чи руб­лей. По две тыся­чи сего­дня поло­же­но вдо­вам вете­ра­нов и овдо­вев­шим мужьям, чьи жены полу­чи­ли при жиз­ни зва­ние ветерана.