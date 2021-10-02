Достопримечательности Хургады (Египет)

  • Ильдар Саитов
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    • Чем можно заняться в Хургаде? Большинство туристов направляется на пляжи, где можно поплавать в море и позагорать на песке. Однако отдых в этом курортном городе не ограничивается только пляжем. Египет всегда славился шоппингом, экскурсионными маршрутами, музеями и многим другим.

    Добраться до Хургады дешевле всего можно на чартере. Найти дешевые билеты на чартерный рейс в Египет можно тут: https://avia-charter.com/. Аэропорт Хургады находится в 10 минутах езды от центра города.

    Чартерный рейс отличается от регулярного тем, что он заказан туристическим оператором и стоимость билетов на него, как правило, ниже, чем на регулярный рейс.

    авиабилеты в Египет

    Туристические маршруты по городу

    В Хургаде существует несколько туристических маршрутов, наиболее интересным принято считать маршрут в южной части города. Длина основного маршрута составляет 10 км, по пути туристам открывается красивый вид туристических улиц и пешеходных дорожек. Здесь всех путешественников ждут рынки, торговые центры и кафе с ресторанами.

    Археологический музей Хургады

    Вся богатая история Египта встречает посетителя Археологического музея двумя тысячами экспонатов, которые были найдены учёными за последние несколько столетий. Рядом с музеем есть множество рынков и сувенирных магазинов, где всегда можно приобрести что-то запоминающееся.

    Большой аквариум

    Тем, кто боится самостоятельно погружаться в воду для изучения подводного мира, подходит посещение огромного аквариума. Это самый крупный аквариум на территории Ближнего Востока, пройдясь по сооружению можно ознакомиться с подводной жизнью Красного моря.

    Остров Гифтун

    Этот остров манит к себе туристов, так как виден с любого пляжа Хургады. Добраться до Гифтуна не так сложно, катер доставит до него за полтора часа. На самом деле остров разделён на две части. Главная особенность острова — богатый подводный мир, с которым можно ознакомиться лично, арендовав оборудование.

    Пристань Марина

    Эта туристическая пристань одна из самых популярных на территории Египта. Пристань была спроектирована в европейском стиле, тут множество роскошных яхт, ресторанов, кафе и рынков для туристов. Идеально посещать пристань Марина в вечернее время, когда только начинается бурная жизнь.

    Хургада — уникальное место для отдыха, куда обязательно стоит наведаться, чтобы отвлечься от всех бытовых проблем в этом году.

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