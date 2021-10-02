Диван: история и современность. Разновидности и удобства

«Диван Диваныч Мебельков — широкая спина, принять он каждого готов для отдыха и сна» — говорится в детском стишке про знакомую всем мягкую мебель. Действительно, трудно представить себе обстановку квартиры без комфортной мебели, на котором удобно и посидеть, и полежать, и поспать. Сегодня купить диван очень легко: нужно просто зайти на сайт интернет-магазина мебели и выбрать понравившуюся модель. Но далеко не каждый владелец этой мягкой мебели знает, как появился этот предмет интерьера в нашей жизни и что вообще означает слово «диван»? Попробуем углубиться в историю этого ставшего привычным предмета интерьера.

Из истории

Судя по звучанию, слово восточного происхождения. Это так, но обозначалась им не та мебель, которая стоит в наших гостиных. Первоначально, в XVI веке, оно звучало как «дивана» и использовалось для наименования реестра документов (с арабского — делать записи). Затем этим словом стали называть комнаты, где находились важные вельможи, подписывающие эти документы. Обычно они располагались на деревянных скамьях, а чтобы сидеть им было помягче, на сиденье выкладывалось множество подушек.

В европейских странах диваны вошли в моду в XVII веке. У них были красивые резные деревянные спинки, подлокотники, ножки и мягкие сиденья с наполнителем из овечьей шерсти или конского волоса. Лежать и спать на нём не полагалось, их использовали только для сидения.

Русское население познакомилось с диванами и стало активно их приобретать в XVIII веке, во время Русско-Турецких войн, причем довольно рано оценило удобство возлежания на этом виде мягкой мебели. Диваны украшали гостиные в богатых домах, организовывались даже комнаты-диванные, где гости могли отдохнуть после обеда в беседах и полусне. Но и у простого люда этот вид мебели прижился, стали появляться в избах деревянные лавки со спинками, на которых можно было не только сидеть, но и, подложив перину, крепко спать.

Раскладные вариантов этой мебели в сочетании с другой мебелью (этажерками, красивыми полочками) появились уже в начале ХХ века и с тех пор прочно завоевали свое место в наших гостиных. Конструкции диванов претерпевали совершенствование, но неизменным оставалось одно — сочетание мягкого сиденья с удобной спинкой.

Разновидности диванов в интернет-магазине

Заглянем в каталог интернет-магазина на страничке с этим типом мебели. Каких только разновидностей мягкой мебели здесь нет! Каждый найдет себе оптимальный вариант мягкой мебели. В ассортименте представлены следующие виды диванов.

Угловые — существуют модели в виде буквы П или Г, они позволяют на небольшой площади разместить большое количество гостей, заменив громоздкие кресла и даже журнальный столик, модели легко трансформируются в широкое спальное место. Прямые — наиболее привычные разновидности диванов с различными типами трансформации. Модульные диваны — состоят из отдельных блоков, соединяемых в вариативные модули. Диваны-тахта — отличаются комфортабельным спальным местом, низкой спинкой и короткими ножками, подлокотников они не имеют. Детский — компактный диванчик с усиленным механизмом для детской комнаты. Диван-кровать — необходимая модель для небольших квартир, где диван ежедневно используется в качестве места для сна. Кухонные диваны — небольшие диванчики разных конфигураций (прямые или угловые) с неширокими сиденьями, некоторые модели оснащены ящиком под сиденьем. Диван трансформер — оптимальное решение для экономии пространства в небольшой комнате, легко преображается в двуспальную кровать, имеет вместительные ящики для постельных принадлежностей. Диван аккордеон — в сложенном виде компактен, на два сидячих места, раскладывается в полноценное спальное место путем вытягивания механизма вперед.

Вы можете купить диван онлайн, выбрав подходящую по стилю и размерам вашей гостиной модель.