Стоимость похорон в Москве

Похороны — это церемония, к которой мы должны как следует подготовиться, а также потратить определенную сумму наших сбережений на то, чтобы наш близкий отправился в загробную жизнь. Смерть близкого человека может стать для нас неожиданностью, поэтому стоит сохранять хладнокровие и предпринять первые несколько шагов, чтобы обеспечить умершему надлежащую заботу.

В первую очередь следует известить районную больницу и похоронное бюро. Врач выдаст вам свидетельство о смерти, а похоронное бюро подготовит тело к последнему причастию, за которое мы должны будем соответственно заплатить. К каким расходам нужно подготовиться и какова стоимость похорон в Москве?

Прейскурант на ритуальные услуги

Вы можете заказать различные услуги: захоронение, гроб или кремацию и подходящий памятник. Цена похорон может составлять несколько десятков тысяч рублей, хотя она может варьироваться в разных городах, регионах или даже в разных похоронных бюро. Например, в компании «МФЦ-Ритуал» стоимость организации похорон в Москве начинается от 14000 рублей.

Основные расходы — покупка подходящего гроба. Цены на гробы колеблются от 7000 рублей за сосновый гроб до 50000 рублей за дубовый гроб. Другие расходы будут включать кремацию, организацию захоронения, похоронные услуги, а также подготовку тела к погребению и хранение тела в холодильнике

Похоронное бюро готовит тела к погребению, за что взимает соответствующую плату. Если хранение тела в холодильнике стоит около 1-2 тысяч рублей, то мытье, одевание и макияж умершего уже может стоить около до 10000 рублей. Потом тело помещают в гроб, за что мы заплатим еще 10-15 тысяч рублей. Транспортировка тела на кладбище и возможные ритуалы перед церемонией — это другие расходы, к которым мы должны подготовиться.

Помимо затрат на подготовку тела, в стоимость похорон также входит транспортировка тела в трейлере, перемещение гроба в церковь или могилу, а также его опускание и заполнение. Эти расходы называются затратами на организацию захоронения и добавляются к общей стоимости похорон, что может привести к дополнительным расходам.

Кремация

Другой способ захоронения — кремация, то есть сжигание. Выбирая этот метод, мы не несем многих затрат, связанных, в том числе, с подготовкой тела умершего, покупкой гроба или транспортом на кладбище, что может показаться более дешевым вариантом.

Организация поминок после похорон

Кроме того, мы можем организовать поминки, которые будут включать в себя приглашение семьи и друзей в их собственную квартиру, арендованный дом или ресторан, а также организацию питания, а иногда и размещение гостей.