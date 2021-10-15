Электрогенераторные установки ЭД-250 ЯМЗ: особенности, плюсы, сферы применения

  • Ильдар Саитов
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    • Ярославский моторный завод предлагает заказать электрогенераторную установку ЭД-250. Эта дизельная электростанция подходит для автономного производства тока на строительных и производственных площадках, в вахтовых поселках — везде, где отсутствует централизованная подача электроэнергии. Мощность электрогенератора составляет 250 кВт.

    Главные особенности

    Имеющаяся в каталоге дизельная электростанция ЭД-250 собирается на базе мотора ЯМЗ-7514.10, потребляющего солярку. 8-цилиндровый двигатель V-образной компоновки характеризуется надежностью в эксплуатации и значительны ресурсом. Поставляемый заказчикам дизельный генератор может использоваться в качестве основного источника электричества. В этом случае его запуск производится оператором вручную.

    Вторая степень автоматизации позволяет применять ДГУ в качестве резервного источника, в этом случае он запускается автоматически при прекращении централизованной подачи энергии. Установка состоит из рамы, на которую установлен двигатель и генератор. Для управления оборудованием используется специальный блок. Дополнительно ДГУ на 250 кВт может оснащаться предпусковым подогревателем мотора и зарядным устройство.

    Ключевые преимущества

    Дизельная установка ЭД-250 ЯМЗ характеризуется следующими плюсами:

    • возможность комплектации шумозащитным кожухом;
    • моторесурс, составляющий не меньше 25 000 часов;
    • 2 степени автоматизации;
    • повышенная безопасность оборудования;
    • соответствие стандартам качества, надежности, экологической безопасности;
    • возможность монтажа в помещении или под навесом;
    • легкость настройки и управления;
    • ремонтопригодность и доступность деталей;
    • хороший доступ ко всем узлам, облегчающий техническое обслуживание;
    • повышенный уровень КПД;
    • возможность установки автоматических стабилизаторов напряжения.

    Сферы применения

    Дизельные электростанции модели ЭД-250 ЯМЗ могут использоваться в сфере строительства и промышленности. Они подходят для электроснабжения административных, жилых, торгово-развлекательных и спортивных объектов. В качестве резервных источников питания дизельные генераторы используют в учреждениях здравоохранения. Универсальность установок обуславливает широкие области применения оборудования. Рекомендуем связаться с представителями Ярославского моторного завода, чтобы заказать по выгодной цене электростанции ЭД-250.

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