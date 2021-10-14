Правильные инвестиции — цены на жилье в Англии

Огромный интерес со стороны инвесторов к рынку недвижимости на островах Туманного Альбиона вызван ее высокой ликвидностью, постоянным ростом цены на жилье в Англии, стабильностью экономической и политической ситуации в этой стране, лояльностью государства к иностранным инвесторам. Русскоязычные покупатели ничем не ограничиваются при приобретении ими квартир и домов, они имеют такие же права при ведении операций с недвижимостью, что и жители этого государства.

Особенности проведения сделки

Чтобы покупка апартаментов прошла успешно и законно, нужно привлекать к этому процессу юриста, который специализируется на операциях такого рода. Его работа может стоить в пределах 0,4-0,6% от цены покупаемого жилья.

В этой стране есть два варианта собственности, которые распространяются на недвижимость:

Freehold;

Leasehold.

Первый вариант значит, что покупатель приобретает безусловное право на земельный участок и объект недвижимости, который на нем расположен. Второй способ владения — это передача дома, квартиры в условную собственность. В этом случае заключается договор на длительный период пользования землей. Срок, на который его можно заключить, составляет до 999 лет.

По freehold чаще всего продаются жилые дома. Покупка квартир, в основном, проходит по варианту leasehold. Законы Англии строго контролируют соблюдение прав покупателя, поэтому во время приобретения жилья по лисхолду не стоит переживать, что собственник земли самовольно расторгнет арендный договор. Именно по этому варианту в Великобритании выполняется большинство сделок купли-продажи недвижимости.

Покупка недвижимости

На всю процедуру уходит примерно два месяца, длительность процесса зависит от следующих факторов:

количества участников сделки;

формы собственности жилья;

опыта посредников, занимающихся сопровождением этого процесса и др.

После выбора объекта покупателем и согласования цены с его нынешним собственником начинается процедура покупки. Необходимо зарезервировать приобретаемую недвижимость путем подписания резервационного соглашения, оплатить депозит, который составляет не более 1% от цены дома или квартиры. Эта сумма входит в стоимость приобретаемого жилья и является гарантией, что оно будет снято с продажи до подписания контракта между сторонами процесса. После оплаты депозита компания, представляющая интересы покупателя, приступает к работе над решением всех юридических вопросов.

Стоимость жилья

Русскоязычных граждан больше всего привлекает Лондон, в котором можно купить старинные дома, выбрать современные апартаменты в престижном районе столицы, таких как Найтсбридж или Челси. Их стоимость может составлять от 1 млн. фунтов стерлингов. За 1м2 в таких районах можно заплатить от 10 до 25 тыс. фунтов.

Таунхаусы, построенные на окраинах столицы, продают за 200-300 тыс. фунтов.

Важно найти опытных посредников, которые хорошо знакомы с законодательством Англии в вопросах покупки-продажи жилья, чтобы были соблюдены все формальности, и процесс прошел с соблюдением всех его требований. Компания Noble London обеспечит качественное сопровождение процесса, его безопасность и законность.