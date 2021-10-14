Вытяжки Maunfeld: виды, особенности

Вопросы покупки вытяжек на кухню волнуют многих потребителей. Это оборудование помогает правильно организовать кухонную вентиляцию.

Вытяжки Maunfeld

В большом разнообразии видов существуют вытяжки Maunfeld, среди которых можно выделить следующие:

Островная — применяется, если плитка располагается посреди кухни.

Встраиваемая — встраиваются в шкафы, видны только узкие лицевые панели.

Купольная — привычные классические варианты, параллельные варочным поверхностям.

Плоская — экономичные и бюджетные варианты для небольших кухонь.

Наклонная — практичные новые вытяжки с экономией верхней площади.

Преимущества вытяжек «Маунфилд»

Всё бытовое оборудование компании «Маунфилд» обладает рядом преимуществ, не стали исключением и кухонные вытяжки этого производителя:

Красивый внешний вид.

Отличная работоспособность.

Приемлемая цена.

Небольшие и средние обороты сравнительно тихо работают.

Многофункциональность, которая облегчает эксплуатацию.

Фирма Maunfeld дорожит каждым покупателем, поэтому выпускает вытяжки для кухни в трёх вариантах:

Эконом-класса — небольшая продуктивность, достаточная для небольшой кухни.

Комфорт-класса — для потребителей, имеющих средний достаток. Стандартный функциональный набор. Режим работы — высокая и средняя мощность.

Премиум-класса — высококачественные многофункциональные устройства, с более дорогой стоимостью, оснащены нестандартным дизайном.

Официальный дилер компании Maunfeld

Высококачественную технику от производителя представляет официальный дилер Маунфилд в Российской Федерации — Maunfeld-Rus.com. Вся продаваемая здесь техника обеспечена гарантией изготовителя.

Фирменный интернет-магазин Maunfeld предлагает клиентам купить современные, практичные и эргономичные кухонные вытяжки различных стилей: классические, хай-тек, кантри и т. д. Устройства имеют цены, рассчитанные на разный бюджет, от недорогих вариантов до моделей премиум-класса.

При выборе вытяжки необходимо определиться с параметрами устройства, которые подойдут для кухни клиента. Также немаловажен дизайн и стиль вытяжки. Для облегчения выбора все модели представлены со структурированными техническими характеристиками. Значительную помощь окажет установка фильтра продуктов, который сам выберет вытяжку в соответствии с введёнными параметрами.

Менеджеры дилера всегда готовы ответить на интересующие вопросы в режиме онлайн и по телефонам.