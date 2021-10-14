Вытяжки Maunfeld: виды, особенности

  • Ильдар Саитов
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    • Вопросы покупки вытяжек на кухню волнуют многих потребителей. Это оборудование помогает правильно организовать кухонную вентиляцию.

    Вытяжки Maunfeld

    В большом разнообразии видов существуют вытяжки Maunfeld, среди которых можно выделить следующие:

    • Островная — применяется, если плитка располагается посреди кухни.
    • Встраиваемая — встраиваются в шкафы, видны только узкие лицевые панели.
    • Купольная — привычные классические варианты, параллельные варочным поверхностям.
    • Плоская — экономичные и бюджетные варианты для небольших кухонь.
    • Наклонная — практичные новые вытяжки с экономией верхней площади.

    Преимущества вытяжек «Маунфилд»

    Всё бытовое оборудование компании «Маунфилд» обладает рядом преимуществ, не стали исключением и кухонные вытяжки этого производителя:

    • Красивый внешний вид.
    • Отличная работоспособность.
    • Приемлемая цена.
    • Небольшие и средние обороты сравнительно тихо работают.
    • Многофункциональность, которая облегчает эксплуатацию.

    Фирма Maunfeld дорожит каждым покупателем, поэтому выпускает вытяжки для кухни в трёх вариантах:

    • Эконом-класса — небольшая продуктивность, достаточная для небольшой кухни.
    • Комфорт-класса — для потребителей, имеющих средний достаток. Стандартный функциональный набор. Режим работы — высокая и средняя мощность.
    • Премиум-класса — высококачественные многофункциональные устройства, с более дорогой стоимостью, оснащены нестандартным дизайном.

    Официальный дилер компании Maunfeld

    Высококачественную технику от производителя представляет официальный дилер Маунфилд в Российской Федерации — Maunfeld-Rus.com. Вся продаваемая здесь техника обеспечена гарантией изготовителя.

    Фирменный интернет-магазин Maunfeld предлагает клиентам купить современные, практичные и эргономичные кухонные вытяжки различных стилей: классические, хай-тек, кантри и т. д. Устройства имеют цены, рассчитанные на разный бюджет, от недорогих вариантов до моделей премиум-класса.

    При выборе вытяжки необходимо определиться с параметрами устройства, которые подойдут для кухни клиента. Также немаловажен дизайн и стиль вытяжки. Для облегчения выбора все модели представлены со структурированными техническими характеристиками. Значительную помощь окажет установка фильтра продуктов, который сам выберет вытяжку в соответствии с введёнными параметрами.

    Менеджеры дилера всегда готовы ответить на интересующие вопросы в режиме онлайн и по телефонам.

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