Быстрое и надежное страхование недвижимого имущества

В жизни случаются всякие непредвиденные ситуации, в результате которых могут пострадать ценные вещи. Для того чтобы свести к минимуму материальные потери, следует воспользоваться такой услугой, как страхование недвижимого имущества. Имея страховой полис на тот или иной вид имущества, можно снизить или даже избежать материальных потерь.

В настоящее время существуют способы оформления страхового полиса, занимающие минимум времени. Это страхование онлайн через интернет. Оно не требует временных затрат на посещение офиса. Все действия совершаются с помощью любого компьютерного устройства.

Оформление страховок в компании Тинькофф

Здесь можно застраховать недвижимость онлайн без ее осмотра. Такой подход значительно ускоряет процесс. Владельцу имущества следует зайти на сайт Тинькофф, рассчитать стоимость страховки, сделать оплату с банковской карты и получить полис по электронной почте.

Кроме высокой оперативности страхование Тинькофф имеет еще следующие преимущества:

Своевременные выплаты. Владелец полиса гарантированно получает денежное возмещение.

Гибкие цены. На стоимость полиса влияет период действия, страховая сумма, вид недвижимого имущества.

Круглосуточная связь. Владелец полиса может обращаться в компанию в любое время.

Большой выбор страховых объектов. Можно оформить разные виды страхования имущества.

Страхованию подлежат не только дома, квартиры, другие постройки. Можно оформить полис на внутреннюю отделку, дорогой ремонт, балкон, лоджию, инженерные коммуникации. В частном секторе можно застраховать как сам дом, так и его отдельные части: крышу, стены, перекрытия. Страхованию подлежат также и объекты движимого имущества: дорогая техника, одежда, ценные вещи. Владелец квартиры может застраховать гражданскую ответственность перед соседями. Это значит, что в случае нанесения им ущерба соседней квартире или ее жильцам, убытки возмещает страховая компания. Это очень полезная страховка, так как никто не застрахован от опасных ситуаций, а средств для их покрытия может не оказаться в наличии.

Человек, решивший оформить страхование недвижимости, может сам выбирать страховые риски. К ним относятся пожары, взрывы, удары молнии. Имущество может пострадать под воздействием стихийных бедствий, таких как ливни, наводнения, землетрясения. Можно застраховаться от повреждения имущества третьими лицами.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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