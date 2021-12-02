Правила эксплуатации газового автомобиля

Переоборудованные на газ автомобили давно далеко не диковинка на наших дорогах. Это связано с высокой ценой высокооктанового бензина, которая на данный момент почти в два раза выше стоимости газа, а также с развенчанием старых мифов о пожароопасности ГБО, установленного в автомобиле. На самом деле эксплуатация таких авто с двумя топливными системами не только удобна, но и абсолютна безопасна, как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Конечно, важно условие соблюдения общих правил эксплуатации ГБО и регулярного прохождения ТО на специализированном сервисе с компьютерной диагностикой неисправностей газовой установки, например, как: https://farre.com.ua/install/.

Основные правила эксплуатации газового автомобиля

Эксплуатация авто на газовом топливе существенно снижает расходы на заправку и позволяет меньше загрязнять окружающую среду. Газ считается экологически чистым топливом, так как почти полностью сгорая в цилиндрах двигателя, сокращается объем выхлопов и содержание в них загрязняющих атмосферу веществ. Во избежание поломок, как самого автомобиля, так и установленного ГБО рекомендуется соблюдать несколько нехитрых правил:

заводить двигатель на штатном топливе и переключаться на газ только после его полного прогрева, что в первую очередь касается первых четырех поколений оборудования;

поскольку газ имеет свойство расширяться при повышении температуры окружающей среды, заправлять газовый баллон следует не более чем на 80-85% от общего объема, что контролируется мультиклапаном, установленным в баллоне;

при появлении запаха газа в салоне или возле автомобиля немедленно переключиться на бензин и отправиться на СТО для диагностики неисправностей второй топливной системы.

Опытные автомобилисты рекомендуют, при переоборудовании автомобиля на газ не ездить длительное время на высоких оборотах — свыше 5000 об/мин для поддержания рабочего ресурса двигателя и предупреждения его преждевременного износа.

Ограничения для автомобилей с ГБО

Некоторые автомобилисты, которые только задумываются про установку второй топливной системы на свой автомобиль, часто задаются вопросом, нет ли каких-либо ограничений, действующих для газовых авто. На самом деле некоторые ограничения существуют, которые обязательно следует учитывать — наличие газовых заправочных станций на выбранном маршруте — хотя на сегодня данная проблема исключена почти на любых наших дорогах, и запрет на парковку на некоторых подземных паркингах — для автомобилей работающих на пропан-бутане, который имеет свойство при аварийной утечке накапливаться в закрытом помещении, что чревато аварийной ситуацией.