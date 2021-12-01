Особенности лечения и прорезывания зубов мудрости

Зубы мудрости способны создать своему владельцу массу проблем. Обычно их прорезывание происходит в возрасте 18-22 лет, но порой данный процесс затягивается. Естественно, в это время человек обладает определённым житейским опытом, отсюда и название зуба.

Классификация проблемных зубов мудрости

Не все зубы мудрости отличает ровный рост и в итоге прорезывается полностью. Если он расположен неправильно, то его именуют дистопированным. Это может проявляться в произрастании под неправильным углом или оборачивании его обратной стороной. Зачастую такое положение вещей наблюдается не только в росте зубов мудрости, но и в остальном зубном ряду. Это вызывает значительное отклонение прикуса, что негативно сказывается на красоте улыбки.

Зубы, отстающие в прорезывании, именуются ретированными. Она может быть полной, если снаружи видна только костная ткань или сама десна, либо частичной, когда видна лишь часть зуба, что означает не окончательное его прорезывание.

Нередко специалисты сталкиваются с подобными дефектами не только по отдельности, но и оба одновременно. Однако чаще встречается всё-таки это у третьих моляров. С зубами мудрости такое также происходит, но считается в стоматологии редким явлением. Этот недостаток ротовой полости может спровоцировать появление таких неприятностей, как периодонтита, пародонтоза, воспаления ротовой полости и кариеса.

Ретинированные зубы мудрости являются спутниками перикоронита, характеризующегося воспалительными процессами в зубной ткани, что приводит к сильным болевым ощущениям при открывании ротовой полости. При этом могут болеть уши, и даже горло со стороны больного зуба. Иногда человек может ощущать боль сразу в нескольких зубах, а также наблюдать общую слабость и повышение температуры.

Особенности стоматологической помощи

В случае проявления следующих признаков заболевания в большинстве случаев потребуется удаление ретинированного зуба. Такая операция относится к категории сложных, поскольку стоматологу зачастую необходим надрез десны для обеспечения полного доступа к зубу. Современная медицина располагает всем необходимым комплексом для безболезненного проведения данной операции, но цена удаления ретинированного зуба мудрости «кусается» для рядового обывателя. Процесс проводится стоматологом в несколько этапов:

Для удаления зуба производится надрез в слизистой;

В кости сверлится нужный диаметр отверстия;

Если зуб очень габаритный, то его придётся сначала раздробить, поскольку вытаскивать части будет проще, нежели зуб целиком;

После удаления осколков зуба в появившуюся полость закладываются медицинские препараты, а если надрез был слишком большой, то десна зашивается.

Сложности работы стоматологии

Обычно люди откладывают визит к стоматологу до самого крайнего случая. Поэтому специалист зачастую вынужден удалять дистопированный зуб или же несколько соседних с ним. Исправление такого дефекта требует от врача большого мастерства и времени, поэтому для облегчения работы стоматолога Дента-АРС и личного здоровья нужно не затягивать обращение в клинику.

Дистопированный зуб мудрости извлечь очень сложно, придётся применять тактику удаления обычных зубов из ряда. Однако если визит к врачу случился до 15 летнего возраста, хирургическое вмешательство будет наиболее мягким.