Преимущества натяжных потолков и особенности материала

Основные преимущества натяжных потолков в том, что они идеально подходят для оформления практически любого помещения — спальни, гостиной, ванной комнаты. Потолочные покрытия отличаются большим выбором материалов, цветов и функциональных особенностей. Если заказать натяжные потолки напрямую у производителя, то можно не только сэкономить бюджет, но и сделать их любой формы по индивидуальному проекту. Перед самой покупкой желательно ознакомиться со всеми особенностями того или иного вида покрытия, а также с требованиями по уходу.

Особенности материала

Полотна на основе ПВХ являются самыми востребованными на рынке. Такие натяжные потолки обладают богатой цветовой палитрой и разделяются на следующие типы:

Матовые

Глянцевые

Сатиновые

На поверхность можно наносить фотопечать, которая надолго останется яркой и четкой. Потолки из ПВХ сохраняют первоначальный оттенок, просты в уходе и легко поддаются реставрации.

Тканевые потолки создадут уют в спальне и в гостевой комнате. Их отличие в том, что при монтаже не требуется нагревать помещение. Они не меняют форму при перепадах температуры и создают хорошую звукоизоляцию. Единственное условие при монтаже — сухость в помещении.

Преимущества натяжных потолков

В отличие от гипсокартонных потолков, которые нужно окрашивать каждые 2 года, натяжные потолки прослужат 10-15 лет, сохраняют цвет, благодаря высокой гибкости не деформируются при ударах. Для установки потребует всего один день. В отличие от других покрытий, работа не требует специальной подготовки. При монтаже не будет строительного мусора, грязи и пыли. За потолками легко ухаживать — всего лишь иногда протирать поверхность мыльным раствором. Дополнительное обслуживание не требуется Полотно выдерживает до 100 л. воды на 1 кв. м., и защищает квартиру от затопления. После откачки воды состояние и цвет покрытия не изменится. Исключение составляют тканевые полотна. Под ними легко спрятать вентиляцию, трубы, проводку. К тому же изначальная потолочная поверхность не требует отделки. Краска или побелка никак не повлияет на новое покрытие.

Уход и эксплуатация

Эксплуатация покрытий из ПВХ допустима при температуре до 55-60 градусов. Если потолок устанавливается в доме без отопления, то рекомендуются бесшовные полотна, специально предназначенные для использования в холодных помещениях. Стоит помнить, что таким покрытиям не страшна влага, не оседает конденсат. Поэтому их можно натягивать в ванной комнате, или в другом помещении, где повышенная влажность. Чистку нужно проводить губкой или тряпкой без ворсинок, смоченной в слабом мыльном растворе.

А вот тканевые натяжные потолки довольно нежный и требует более бережного отношения к себе. Его лучше убирать с помощью пылесоса со специальной насадкой. Пылесосить необходимо осторожно, на низкой мощности, слегка прикасаюсь. Загрязнения удаляются мягкой щеткой с помощью стирального порошка или геля, который взбивается до образования пены. Раствор следует нанести на пятно с помощью щетки, после — смыть влажной губкой.

Так что преимуществ у натяжных потолков гораздо больше по сравнению с остальными видами, такое потолочное покрытие прослужит многие годы и не потеряет изначальный внешний вид и свойства.