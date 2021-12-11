Будущее сервисов доставки еды на дом

Многие любители фантастики ожидали, что беспилотные такси начнут массово перевозить пассажиров в начале 21 века. Но в конце 2021 года, многие образцы все еще находятся на стадии экспериментов и тестирования. Также предполагалось, что грузовые автомобили будут управляться роботами при поездках между городами, без присутствия водителей. Но этого еще не случилось. Единственной сферой бизнеса, где беспилотные роботы уже задействуются в работе без участия человека, является доставка посылок и еды из заведений общественного питания.

Ожидается, что роботы в ближайшие годы заменять курьеров в сфере доставки еды из ресторанов. Ведь низкоквалифицированный труд во многих развитых странах мира, таких как США и Западная Европа, стоит дорого. К тому же, в этих странах начали приниматься законопроекты, которые обязывают предоставлять курьерам больше социальных льгот, а также устанавливаются минимальные ставки по оплате на доставку. К примеру, в Нью-Йорке недавно приняли подобный закон о защите прав курьеров. Также чиновники Европейского Союза заявили, что планируют принять похожий законопроект. Из-за этих заявлений, акции многих крупных европейских фирм по доставке продуктов питания упали в цене на фондовых биржах.

На сегодняшний день роботы-курьеры осуществляют доставку еды в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Таллин. В Соединенных Штатах Америки роботы-курьеры активно используются в университетских кампусах. Дело в том, что кампус университета считается идеальным местом для передвижения колесных роботов, так как на территории кампуса запрещено использование автомобильного транспорта. Поэтому, беспилотные роботы могут без риска быть раздавленными передвигаться по всей территории университета. К тому же, студенты высших учебных заведений положительно относятся ко всему новому в сфере новых технологий и чаще остальных категорий общества делают заказы еды.

По оценкам многих экспертов, спрос на роботов в 2021 году очень сильно превышает текущее предложение, которое есть на рынке. Рынок роботов-курьеров оценивается в 11 миллиардов долларов и должен увеличиться почти в 8 раз за ближайшие 10 лет. На текущий год своих роботов-доставщиков имеют все крупнейшие технологические компании мира, такие как Яндекс, Амазон, Убер и Федэкс.

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