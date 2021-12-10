Бриллианты и алмазы от Северной бриллиантовой компании

Приобретение драгоценного камня — ответственное мероприятие. Это может быть уже ограненный бриллиант или природный алмаз, которому только предстоит придать форму. Как выбрать камень, который станет по настоящему удачной покупкой? СЕВЕРНАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ КОМПАНИЯ — интернет-магазин, предлагающий качественные якутские бриллианты и алмазы в сопровождении всех официальных документов на каждый экземпляр. Все представленные в каталоге образцы проходят оценку и классификацию по ГОСТ. Наши ограненные камни признаны эталонными во всем мире за свою красоту и безупречность граней.

Откуда добываются якутские алмазы

Мы поставляем природные камни, которые родились в недрах земли при огромном давлении и высокой температуре. Очень давно их вытолкнуло на поверхность вместе с магмой. Место выброса называется кимберлитовой трубкой.

Месторождение алмазов разрабатывается в открытых карьерах до глубины 600 метров.

После карьер закрывается. Для работ на большей глубине уже строится шахта.

Лишь 8-10% добытых камней обладают ювелирной ценностью. Их сортируют и отправляют на огранку. Задача мастеров — придать камню максимальный блеск, при этом сохранив по возможности как можно больше массы.

Кто покупает наши драгоценные камни

Приобрести алмазы и бриллианты могут не только ювелиры. В нашей коллекции есть образцы, допущенные в розничную продажу.

Уже ограненные камни приобретают для изготовления или реставрации ювелирного украшения.

Неограненный алмаз может быть как способом вложения средств, так и приобретением для изготовления дизайнерского уникального проекта.

Иногда купить бриллиант и заказать ювелиру оправу выгоднее, чем брать готовый вариант. Каталог компании выстроен таким образом, что покупатель сам может подобрать характеристики камня, соответствующие нужному ценовому диапазону.

Сертификаты на алмазы и бриллианты

Все бриллианты из Якутии, представленные в каталоге, имеют документы о подтверждении подлинности. В сопровождающих сертификатах указаны все характеристики на конкретный образец с подтверждением геммологической лаборатории.

СЕВЕРНАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ КОМПАНИЯ предлагает к приобретению алмазы и бриллианты разного достоинства. Можно приобрести образцы со средними характеристиками для ювелирных украшений на каждый день, либо эксклюзивные образцы, достойные частной коллекции, либо включения в дизайнерский гарнитур.