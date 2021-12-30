Что будет если не платить автокредит

С проблемой, когда нет возможности выплатить долг, может столкнуться каждый человек, взявший кредит на автомобиль. Такая ситуация не является чем-то из разряда вон выходящим, отсутствие возможности выплатить кредит может произойти как из-за болезни, так и из-за потери места работы, или необходимости потратить средства на иные нужды. Так какие последствия ждут в таких случаях? Сейчас разберёмся.

1. С момента начала просроченного платежа долг начнет расти. Сначала из банка от специалистов будут поступать звонки, в которых будут вежливые уведомления о том, что задолженность растет. Также банк может предложить прийти к ним в офис и попытаться найти решение проблемы. Здесь разумным будет не избегать звонков, а пойти навстречу, так как специалистам будет выгоднее найти компромисс.

Если доказать, что проблема с задержкой кратковременная — можно получить отсрочку платежей до полугода. Доказать проблему с платежеспособностью нужно документально. Как правило, такое случается в следующих случаях:

• При лишении трудоспособности из-за травмы или болезни;

• При потере места работы;

• Появление иждивенцев.

Советуем во избижания открытия исполнительных производств обращаться к адвокатам по кредитам, которые помогут вам избежать лишних трат. Более детально с услугами такого специалиста можно ознакомится по ссылке https://golovko.com.ua/yurist-i-advokat-po-kreditam-v-kieve-i-po-ukraine.

Если задолжавшему удалось договориться с банком, он может предложить несколько вариантов решения проблемы, и можно будет подобрать для себя тот вариант, который будет оптимальным.

2. Если от заёмщика не поступит какой-либо реакции, то банк попытается воздействовать на него с помощью психологического давления: начнут тревожить родственников, соседей, а также поступать звонки на работу. Также банк параллельно может обратиться к коллекторским агентствам, которые действуют на грани законности. В таких случаях должника ждут надоедливые звонки, визиты на дом и угрозы от коллекторов.

Если за длительное время долг не был погашен, кредитор вправе обратиться в суд. Тогда нужно уже грамотно защищаться и отстаивать свои права. Читайте также по ссылке https://golovko.com.ua/sud-s-bankom-po-kreditu-v-ukraine,какие ошибки бан может припустится в суде и как выиграть дело законно.

3. Шансов выиграть дело в таких ситуациях практически нет. По итогу заёмщика обяжут вернуть не только всю задолженность, но и набежавшие проценты. Взысканием долга займутся судебные приставы. Если это не поможет — то приставы запретят выезд за границу и могут начать изъятие имущества, а транспортное средство будет арестовано. Также по решению суда автомобиль может быть конфискован и выставлен на аукцион, а полученные деньги пойдут на уплату долга.

Чтобы избежать долгов, необходимо внимательно прочитать договоры, проконсультироваться с юристами и проанализировать свое финансовое состояние. В момент совершения сделки необходимо иметь чёткое и конструктивное представление о последствиях, которые возможны в случае просрочки платежа.

В любом случае, более правильным поступком будет обратиться к банку для решения имеющих место проблем, а не прекращать выплату.