Как рекламные возможности метро помогают в продвижении бизнеса

  • Ильдар Саитов
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    • Ежедневно самарский метрополитен перевозит не менее 60-70 тысяч человек. К услугам пассажиров предоставлено 12 подвижных составов, в каждом из них курсирует не менее четырех вагонов. Несмотря на то, что метро в Самаре имеет всего одну ветку, линия проходит практически через весь город, остановки намечены в самых оживленных городских локациях.

    На платформах и в вагонах собирается огромное количество людей, которые вынуждены по 5-7 минут ждать на станции отправления. Чтобы скоротать время, многие пассажиры с интересом разглядывают окружающее пространство, «цепляясь» взглядом за красочные рекламные постеры, стикеры, яркие вывески. Упускать такую возможность для продвижения бизнеса не стоит.

    Преимущества рекламы в самарском метро

    Размещение рекламы в метрополитене открывает следующие возможности для увеличения узнаваемости бренда, товаров, услуг:

    • Широкий охват аудитории, при этом ее состав максимально разнообразный — начиная школьниками, студентами и заканчивая пенсионерами. Независимо от специфики рекламного предложения, оно непременно найдет своего адресата.
    • Большое количество поверхностей, подходящих для демонстрации. Выбирать можно варианты как в пределах станций — стены переходов, места у турникетов, в кассовом зале, — так и непосредственно в вагонах.
    • Длительный контакт с потенциальными клиентами. В среднем каждый городской житель пользуется услугами метрополитена около 10 раз в неделю. Каждый раз, когда им на глаза попадается рекламное сообщение, информация запоминается. Причем происходит это ненавязчиво.
    • Территориальный таргетинг. Особенно эффективно использовать данный ресурс компаниям, территориально привязанным к районам, через которые пролегает линия движения поездов.
    • Обилие форматов. Здесь возможно применение не только классических листовок, расклейка постеров. Хороший эффект дает установка лайтбоксов, других световых и несветовых конструкций.

    Не последнюю роль играет стоимость размещения. Цена разработки и установки ниже, чем для телевидения или радио, но по достигаемым результатам разницы практически нет.

    Многие бизнесмены уже активно продвигают свои предложения, используя рекламу в метрополитене. Ресурсы этого формата практически безграничные. Здесь можно проводить как краткосрочные акции, так и заниматься реализацией долгосрочных стратегий позиционирования товаров, услуг, отдельных компаний. Специфика товарных категорий тоже не имеет значения, поскольку поток пассажиров разнообразен, представлены все возможные целевые группы.

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