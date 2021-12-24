Обзор компании Articool

Печать рекламной продукции в наши дни возможна по самым разнообразным инновационным технологиям. Полиграфические возможности развиваются.

УФ печать — современная технология нанесения изображений на любые поверхности. На данный момент это самый прогрессивный метод, не имеющий недостатков.

УФ печать превосходит другие способы печати:

продукция высокого качества;

выразительность изображения;

насыщенность цветов;

повышенная детализация;

печать на любых поверхностях.

Именно точность передачи изображения и цветовых оттенков делает технологию УФ печати востребованной в сфере рекламы.

Как происходит перенос изображения на поверхность?

Для печати применяются уникальные чернила, для застывания которых нужен ультрафиолет. Струйный принтер наносит краску, которая мгновенно застывает под УФ светом.

Печать возможна практически на всех материалах:

Пластиковые изделия;

Стеклянные и керамические;

Металлические;

Текстиль;

Баннеры.

Чернила безопасны, изображения в готовом виде не приносят вреда здоровью и окружающей среде, что позволяет применять их на одежде, посуде и прочих предметах обихода. Такой метод печати соответствует принятым санитарным стандартам.

Процесс нанесения изображения начинается с подготовки рабочей поверхности. Она включает несколько этапов:

обезжиривание;

очистка от пыли и посторонних частиц;

обработка специальным веществом, повышающим адгезию (сцепление с поверхностью) краски.

Печать выполняется на технологичных широкоформатных принтерах. Чернила наносятся на поверхность и мгновенно застывают под воздействием ультрафиолета.

УФ печать востребована в изготовлении:

Оформления наружной рекламы. Весь декор на уличных стендах, витрины, рекламные конструкции изготавливаются при помощи широкоформатной печати.

Сувенирной продукции всех форматов. Компании, развивающие свой бренд, заказывают большие объемы блокнотов, ручек, кружек и прочих предметов со своими данными. Качественно оформленная в фирменном стиле продукция говорит о том, что компания заботится о своей репутации.

Визиток. Стильные, уникальных визитки — лицо уважающего себя предпринимателя или компании. Они должны быть привлекательными и броскими, а за счёт УФ печати возможно воплотить любые дизайнерские задумки.

РПК «Articool» — это качественная современная печать. Профессионалы знают, как воплотить рекламные и бытовые решения на высоком уровне.