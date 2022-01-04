Конвектор — прекрасный выбор для обогрева дома

Конвектор — это современный электрический обогреватель. Благодаря простоте конвектора в эксплуатации, его можно использовать в любом помещении. Электрический конвектор-это обогреватель будущего. На прилавках Вы сможете увидеть Calore FHC-2HR, Calore FH-R2, термия ЭВНА — 1,5/230.

Размер конвектора зависит от его мощности. Как работает конвектор? Холодный воздух опускается вниз, проходит через нижнюю решетку, воздух проходит через нагревательные элементы и заканчивается всё тем, что нагретый воздух выходит через верхнюю решетку. Если Вы хотите быстро отопить помещение, тогда стоит обратить внимание на печи Булерьян, как пример посмотрите на модель по ссылке — https://elektromotor.com.ua/p531782631-pech-buleryan-canada.html . Это сайт компании Электромотор.

Этот процесс называется конвекцией. Благодаря такому круговороту в помещении сохраняется комфортная температура. Различают напольные и настенные конвекторы. Настенные конвекторы высокие, обычно высота достигает 45 см, напольные же конвекторы узкие, высота их не более 20см. Напольные конвекторы быстрее, чем настенные, нагревают воздух в помещении, но их установка сложнее. Если же Вы хотите, чтобы Вы могли перемещать конвектор из одного помещения в другое помещение, то стоит приобрести комплект ножек.

При выборе конвектора надо также обратить внимание на его корпус. Корпус представляет собой изготовленный из нержавеющей стали кожух, внутри расположен нагревательный элемент и терморегулятор. Нагревательные элементы бывают: игольчатые, монолитные и трубчатые. Игольчатые нагревательные системы наиболее популярны, из-за своей небольшой цены, они характеризуются высокой температурой и нить почти не защита от влаги, поэтому такие обогреватели не подходят для ванной комнаты. Монолитные — исключают трение и появление трещин, бесшумны в работе и долговечны. Трубчатые нагревательные системы характеризуется интенсивной теплоотдачей, невысокой температурой.

Электрический конвектор Calore FH-R2 не требует присмотра, встроенные электронный термостат позволяет контролировать температуру в помещении, кроме того он не создаст пожароопасную ситуацию, так как предупредить перенагревание электрического конвектора. Тепловентилятор Calore FHC-2HR можно использовать в любых помещениях, включая ванную комнату, так как он защищён от влаги и брызг. Максимальная температура, до которой нагревается корпус конвектора, — 650 С, при такой температуре невозможно обжечься. Также конвектор можно не боясь устанавливать в детских комнатах, так как он не имеет острых углов, не издают шума и запахов.