4 причины использовать рекламу в лифтах для продвижения локального бизнеса

В наши дни существует масса способов, какими может быть разрекламирован тот или иной товар или услуга. Это не только акции в интернете или на ТВ, но и подача необходимой информации на различных носителях: огромных баннерах — электронных и обычных, отправка объявлений в газеты и периодические издания, выпуск специальных журналов и листовок, одежды с логотипами бренда и прочее.

У любого из этих вариантов есть определённый процент результативности. Но ответьте себе честно: сколько раз вы с раздражением переключали телевизор на другой канал, когда начиналась реклама? Выбрасывали не читая всученную распространителями бумажную рекламу? А на большие баннеры спешащий по своим делам народ практически не обращает внимания, они уже давно стали обыденностью. Не каждый навскидку вспомнит, даже ходя каждый день мимо, что на них показывается — статично или в движении.

На фоне этого всего реклама в лифтах дома — один из самых эффективных выходов контента к потребителям, причем как в информационном, так и в коммерческом плане.

Почему размещение рекламы в лифтах в жилых домах результативнее иных подходов?

Лаконичная информативность. В силу того что источник продвигаемых данных, как правило, небольшого размера, текст на нём подаётся в компактном виде — делается акцент на самом главном. Потенциальный клиент или покупатель не увязнет в дебрях скучного повествования, а сразу уловит то, что ему интересно, и примет решение. Эффективность. Попадая в ограниченное пространство и находясь в нём в течение некоторого времени, человеку гораздо комфортнее изучать то, что расположено на уровне глаз, чем смотреть на голые стены. И в связи с этим существенно повышается вероятность того, что рекламный посыл будет замечен и принят к сведению. Адресность. Очень удобно размещать такую рекламу предпринимателям, локация бизнеса которых в том же районе, что и квартирные комплексы, где в лифтах демонстрируется контент. Парикмахерские, станции техобслуживания, магазины, спортзалы и многое другое — люди смогут быстро узнать о новых возможностях и не преминут ими воспользоваться. Низкая стоимость. Цена такого предложения значительно ниже, чем расходы на продвижение продукта на телевидении, заказ масштабных баннеров или печать буклетов.

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