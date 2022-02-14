5 причин отправиться на профилактику в санаторий «Русский Бор»

Чувствуете упадок сил, апатию, усталость, тревожность? Беспокоят хронические проблемы со здоровьем? Не можете оправиться от тяжелой инфекции? Если это про вас, значит, нужны радикальные методы реабилитации. Попробуйте чистый лесной воздух, полный покой, врачебный присмотр и прекрасный сервис. Все это предлагают лучшие санатории Самары с лечением, такие как санаторий «Русский Бор»!

Вот минимум 5 весомых причин посетить наш санаторий.

Причина 1. Сосновый бор как источник здоровья

Здравница расположена в лесопарке на берегу Волги. Хотя санаторий находится на территории Тольятти, близость города никак не чувствуется: корпуса окружены со всех сторон вековыми соснами. Гости могут любоваться великолепными видами, вдыхать заряженный фитонцидами воздух соснового бора и слушать птичье пение. Одно только пребывание в «Сосновом Бору» положительно отражается на нервной и дыхательной системе. Очень скоро отступают простудные и инфекционные болезни, а вместе с ними хандра и депрессия.

Причина 2. Физическая активность на природе

Прогулки по сосновому бору — что может быть лучше для нервной системы? Вы легко восстановите душевные и физические силы с помощью активности. В нашем санатории можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься на велосипеде, ходить на лыжах в зимнее время. Пляж на берегу Жигулевского моря подарит массу радости отдыхающим летом. Бессонница и тревожность непременно отступят, стоит вам занять свое тело физическими упражнениями в сосновом бору.

Причина 3. Процедуры и климатическая терапия

Аллергические реакции, астма, кожные высыпания, депрессии, болезни ЖКТ и сосудов, нервов… Этот ужасный «букет» с успехом лечится в санатории «Русский бор». Здравница предлагает комплекс лечебных и профилактических мероприятий, который вместе с живительным влиянием соснового леса поставит на ноги кого угодно.

Причина 4. Борьба с аллергией

Фитонциды, которыми наполнен воздух в хвойном бору — мощный аргумент против астмы и других аллергических реакций. С помощью профилактических процедур в «Русском бору» вы сможете обуздать аллергию даже в период обострения.

Причина 5. Естественный иммунитет из соснового бора

Фитонциды, испускаемые хвоей, мы вдыхаем и воспринимаем через кожу. Они не заметны глазу, но оказывают организму мощную поддержку. Побывайте в «Русском бору» и получите подзарядку для вашего иммунитета на весь год. Лечебные процедуры, прогулки, занятия на тренажерах — все это в комплексе даст прилив жизненных сил. После климатотерапии хронические болезни и инфекции будут гораздо меньше вас беспокоить. А бодрость и жизнерадостность останутся с вами надолго.