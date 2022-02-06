Процесс производства чугунных отливок

Литье известно в качестве процесса образования фасонных изделий посредством заполнения форм, заранее приготовленных на производстве, расплавленным раскаленным металлом. Самое большее число отливок (практически 70 процентов от массы всего объема) изготавливается из высокопрочного серого чугуна. При этом такие литые компоненты, как пики и шары, чаще всего являются неотъемлемыми деталями перил, ворот и ограждений.

Производство чугунных отливок: популярные методики

В настоящее время производство чугунных отливок выполняется при помощи процесса литья в:

«землю» — песчаные формы;

жидкие самостоятельно отвердевающие смеси (ЖСС);

по выплавляемым моделям;

защищенные металлические формы (кокиль);

оболочковые формы;

под давлением;

по выплавляемым моделям.

Изготовление отливок из серого чугуна

Чугунное литье является многоступенчатой сложной процедурой, которая стартует с выбора сырья для изготовления отливок. На промышленных предприятиях для данных целей применяется сплав СЧ20 чугуна, который отличается прекрасной текучестью. Материал дает возможность делать отливки достаточно сложных форм, а также такие, которые отличаются прекрасной стойкостью к образованию ржавчины и невысокой температурой плавления.

Самые прочные изделия изготавливаются только из жидкого чугуна, который проходит дополнительную обработку церием, магнием и прочими сфероидизаторами. Также на многих заводах обустроено литейное изготовление. Сырьем служит легированный чугун, особенности которого зависят от состава. В частности, отливки из него наделены рядом преимуществ, среди которых минимальная восприимчивость к разнообразным механическим влияниям, высокая жаростойкость и прочее.

Механическая обработка: припуски

Несмотря на применение современных производственных технологий высококачественные отливки — это не готовая продукция, что обуславливается особенностями серого чугуна. В конце осуществляется механическая обработка изделий. Для нее на каждой отливке оставляется небольшой слой металла, который известен в качестве припуска. Его расчет на механическую обработку является достаточно важной задачей для специалистов производства. От правильности данного параметра чаще всего зависит, насколько качественными будут получаемые поверхности и эффективность обработки. При большой толщине припуска приходится увеличивать затраты, а при маленькой нередко страдает качество изделий. Баланс в данном вопросе могут достичь только опытные специалисты с глубокими знаниями, полученными на практике и во время обучения.