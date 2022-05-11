Последнее время система добровольной сертификации сотрудников — объект внимания во многих сферах.

Чем отличается сертификация от аттестации?

Многие не понимают, а чем принципиально сертификация отличается от аттестации. Ведь обе процедуры касаются оценки компетенций.

Всё очень просто:

Аттестация проводится самой компанией. В аттестационную компанию может входить непосредственное руководство (например, бригадир), ТОП-менеджмент, HR-менеджер. И «привязка» метрик аттестации делается именно к конкретной компании, должностным обязанностям. Сертификация — это поле деятельности независимых экспертов. Нет так называемого «своего» круга. Зато есть взгляд со стороны.

Аттестация помогает проконтролировать то, насколько специалист на своём месте, прорисовать вектор развития, сертификация же способна подтвердить соответствие результатов труда сотрудника определённым (нередко — международным) стандартам.

Какие бонусы есть у специалиста с сертификатом?

Если у специалиста есть сертификат, то это гораздо больше, нежели чем просто «корочка».

За ним скрываются следующие «плюшки»:

Подтверждение независимыми экспертами определённых умений, навыков, знаний технологий и механик, а значит, и свидетельство профессионализма.

Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда. Наличие сертификатов, которые подчеркивают ценность мастера, увеличивает шансы на трудоустройство к нанимателю, который готов платить реально хорошие деньги, компанию, которая обладает надёжной репутацией.

Доводы для повышения заработной платы. Очень часто бывает так: специалист уверен в том, что с каждым годом уровень его мастерства, продуктивности повышается, но руководство не ценит это, не повышает зарплату. Специалист в итоге элементарно «тухнет». Если же пройдена сертификация, получено документальное свидетельство профессионализма, то у многих появляется законная смелость, чтобы начать разговаривать о изменении тарифной ставки, должности, денежного вознаграждения за работу.

В технической сфере сертификация персонала часто тесно связана с навыками работы с определённым оборудованием. И в прохождении сертификации специалистов часто заинтересованы сами производители, поставщики оборудования. Для их имиджа принципиально важно, чтобы аппаратурой корректно пользовались. Ведь может получиться так, что устройство технически совершенно, но при неграмотном использовании инструмент в руках некомпетентных работников проявит себя не на полную мощь. Это предсказуемо, но так не должно быть. Для этого и проводится сертификация.