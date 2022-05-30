Из чего состоит и как работает лифт комплект для Нивы

Подвеска определяет проходимость автомобиля Нива. Улучшить ее качества можно, увеличив расстояние между днищем автомобиля и дорогой, дорожный просвет. Именно лифт комплект предназначен для поднятия подвески машины.

Для чего нужен и из чего состоит лифт комплект?

Это изобретение увеличит пространство в арках и можно будет поставить колеса большего размера. Лифт комплект от интернет-магазина 33sport так же поднимает транспортное средство над землей, тем самым улучшая его проходимость с сохранением эксплуатационных характеристик. Он состоит из следующих элементов:

амортизаторы;

торсионы;

пружины;

рессор.

К разным маркам транспортных средств набор деталей подбирается индивидуально.

Виды лифтовки автомобиля

Существует два способа лифтовки транспортного средства: подъем кузова либо подъем подвески.

Лифт кузова поднимает кузов автомобиля с помощью специальных подставок. Но к машине Нива такой метод не подходит, так как у нее отсутствует рама.

Самым оптимальным вариантом для отечественного автомобиля Нива является лифт подвески. Такой способ имеет следующие преимущества:

Увеличивается проходимость транспортного средства. Полное поднятие автомобиля. Более презентабельный внешний вид. Возможность установить колеса большего размера и при этом не обрезать арки. Получается идеальное авто для езды по бездорожью.

Следует помнить, что установка больших колес увеличивает расход топлива. Так же при поднятии подвески уменьшается срок службы пыльника и шарнира равных угловых скоростей.

Осуществить эту манипуляцию можно самостоятельно, но лучше довериться профессионалам. Нужно использовать только качественные наборы деталей от проверенных производителей.

Установка лифт комплекта

Сначала устанавливаются комплектующие на переднюю, а затем на заднюю подвеску. Процесс делится на следующие этапы:

снятие колес и ослабление крепления сайлентблоков передней подвески;

установка домкрата и поднятие машины;

монтаж стяжек и демонтаж крепления амортизаторов;

удаление шаровых опор и стабилизатора;

монтируются подставки для пружин;

ставятся удлиненные болты на отбойник;

установка проставок;

монтаж стабилизатора на шаровые опоры;

возвращение на место амортизатора, ступицы, колес.

Чтобы установить набор из деталей на заднюю подвеску, необходим сварочный аппарат. После осуществления всех этих работ необходимо выполнить развал-схождение.

При поднятии подвески Вы останетесь довольны результатом, будете получать удовольствие от вождения. Главное — использовать качественный и надежный лифт комплект для Вашего автомобиля Нива.