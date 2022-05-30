Из чего состоит и как работает лифт комплект для Нивы

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Нива

Подвеска определяет проходимость автомобиля Нива. Улучшить ее качества можно, увеличив расстояние между днищем автомобиля и дорогой, дорожный просвет. Именно лифт комплект предназначен для поднятия подвески машины.

Для чего нужен и из чего состоит лифт комплект?

Это изобретение увеличит пространство в арках и можно будет поставить колеса большего размера. Лифт комплект от интернет-магазина 33sport так же поднимает транспортное средство над землей, тем самым улучшая его проходимость с сохранением эксплуатационных характеристик. Он состоит из следующих элементов:

  • амортизаторы;
  • торсионы;
  • пружины;
  • рессор.

К разным маркам транспортных средств набор деталей подбирается индивидуально.

Виды лифтовки автомобиля

Существует два способа лифтовки транспортного средства: подъем кузова либо подъем подвески.

Лифт кузова поднимает кузов автомобиля с помощью специальных подставок. Но к машине Нива такой метод не подходит, так как у нее отсутствует рама.

Самым оптимальным вариантом для отечественного автомобиля Нива является лифт подвески. Такой способ имеет следующие преимущества:

  1. Увеличивается проходимость транспортного средства.
  2. Полное поднятие автомобиля.
  3. Более презентабельный внешний вид.
  4. Возможность установить колеса большего размера и при этом не обрезать арки.
  5. Получается идеальное авто для езды по бездорожью.

Следует помнить, что установка больших колес увеличивает расход топлива. Так же при поднятии подвески уменьшается срок службы пыльника и шарнира равных угловых скоростей.

Осуществить эту манипуляцию можно самостоятельно, но лучше довериться профессионалам. Нужно использовать только качественные наборы деталей от проверенных производителей.

Установка лифт комплекта

Сначала устанавливаются комплектующие на переднюю, а затем на заднюю подвеску. Процесс делится на следующие этапы:

  • снятие колес и ослабление крепления сайлентблоков передней подвески;
  • установка домкрата и поднятие машины;
  • монтаж стяжек и демонтаж крепления амортизаторов;
  • удаление шаровых опор и стабилизатора;
  • монтируются подставки для пружин;
  • ставятся удлиненные болты на отбойник;
  • установка проставок;
  • монтаж стабилизатора на шаровые опоры;
  • возвращение на место амортизатора, ступицы, колес.

Чтобы установить набор из деталей на заднюю подвеску, необходим сварочный аппарат. После осуществления всех этих работ необходимо выполнить развал-схождение.

При поднятии подвески Вы останетесь довольны результатом, будете получать удовольствие от вождения. Главное — использовать качественный и надежный лифт комплект для Вашего автомобиля Нива.

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