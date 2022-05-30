Как производятся люки из полимера?

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Сейчас в городах все чаще встречаются полимерные люки. Это удобные изделия, которыми закрывают вход в кессоны скважин, смотровые колодцы. Когда-то они изготавливались из чугуна, но сейчас их часто производят из современного материала — смеси полимера с песком. Помимо этих деталей для сборки трубопроводной системы потребуется множество других элементов. Узнать, какими они бывают, можно на сайте https://triada-nn.ru/.

Производство

Люки из полимера изготавливаются следующим образом:

  • Подготавливается песок. Используется чистый материал мелкой фракции.
  • К песку добавляются полимеры. Синтетический пластичный материал соединяет остальные ингредиенты.
  • Заливка смеси в форму. Можно использовать ёмкости различных типов, чтобы создать изделия с различными рисунками на поверхности.
  • Прессовка. При воздействии высокого давления плотность смеси увеличивается.

Люки из полимера могут окрашиваться в различные цвета. Благодаря этому крышки незаметны на улицах города. Серые располагают на участках, облицованных плиткой, чёрные — на асфальте, коричневые — на брусчатке, зелёные — на газонах. Благодаря многообразию рисунков на поверхности крышки для люков становятся украшением улиц.

Преимущества

Люки из полимера пришли на смену чугунным аналогам. Современные модели имеют несколько преимуществ:

  • Легкость. Рабочим намного проще поднимать полимерные изделия, чтобы открыть доступ к коммуникациям
  • Красота. Разноцветные крышки украшают городские улицы, дворы многоквартирных и частных домов, скверы и парки. Для любого места можно подобрать идеальную модель.
  • Доступность. Люки из полимера производятся из материалов, которые в большом количестве есть в России. Благодаря этому можно наладить производство в различных городах. При этом готовые изделия будут стоить недорого.
  • Стойкость к воздействию атмосферных явлений и агрессивных сред. Изделия не боятся воздействия повышенной влажности, перепадов температуры, химических веществ, которыми обрабатывают улицы в зимнее время.

Люки из полимера сохраняют свою целостность и красоту в течение десятков лет. Они не выцветают и отлично смотрятся во время всего срока службы. Выпускаются модели, рассчитанные на разную нагрузку. Это могут быть малопрочные недорогие изделия для укладки на газоне и тротуаре и модели, которые можно размещать на автомобильных дорогах.

Люки из полимера не могут полностью заменить чугунные аналоги. Ведь изделия из современного материала не так прочны. Поэтому на дорогах с высокой транспортной нагрузкой вход в смотровые колодцы до сих пор закрывают крышки из чугуна. Они не так красивы, их цвет стандартен, а чтобы их поднять, придётся приложить серьёзные усилия. Но люки из чугуна способны выдержать нагрузку более 25 тонн. Именно поэтому полимер до сих пор не смог полностью заменить старинный материал.

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