Куда сходить с детьми, чтобы они не заскучали

Как правило, у детей и взрослых разное понятие о том, что такое веселое и интересное времяпровождение. Многие современные родители вспоминают свое детство, когда было принято носиться по дворам, жечь костры, прыгать по крышам гаражей и бегать плавать на холодную речку. И хотя такие воспоминания вызывают определенную ностальгию, почему-то для своих детей никто не хочет подобных мероприятий. Родители хотят, чтобы все было безопасно. Дети хотят — чтобы было интересно. Главная задача мамы и папы — найти консенсус с детьми по этому вопросу.

Это можно решить, посетив развлекательный парк в Екатеринбурге, или другом крупном городе. Такое место требует получения от администрации города специального разрешения, которое доказывает безопасность установленного там оборудования. Все аттракционы должны быть поверены, испытаны, по каждому должно быть заключение о его годности для детских активных занятий. Поэтому ходить в официальные парки развлечений можно смело, там подрастающее поколение сможет сбросить избыток энергии, а родители отдохнуть, не беспокоясь о них.

В парках развлечений обычно представлены аттракционы для детей самого разного возраста. Начиная от совсем крох, которые недавно начали ходить и стремятся изучить из вертикального положения весь мир; до почти подростков, у которых не настал еще переходный возраст со всеми вытекающими последствиями, вроде деланного равнодушия ко всему вокруг.

Это могут быть игровые лабиринты разной степени сложности, сухие бассейны с мягкими шариками, в которых очень любит возиться малышня, да и дети постарше тоже могут. Батуты, как по одному, так и сразу несколько. Почему-то прыгать любят все, и если взрослые опасаются за коленки и позвоночник, то дети радостно взмывают в воздух, чтобы хоть на мгновение застыть там в невесомости.

Для детей постарше больший интерес представляют интерактивные развлечения, различные логические задачи и квесты. Там они могут проявить уже не столько фантазию, сколько смекалку и умственные способности, это приятное занятие тренирует мозг и греет самолюбие. Такие развлечения нагружают не только разум, но и тело, требуя определенных физических усилий для выполнения задач. Ребенок способен в процессе интерактивной игры набегаться и напрыгаться так, что вечером без споров и требований сладостей съест ужин, а ночью заснет самым крепким здоровым сном.