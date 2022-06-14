Южные курорты различаются не только по туристическим направлениям, но также и по инфраструктуре. Здесь вы сможете найти как дорогие курорты с высоким уровнем обслуживания, например в Сочи, или найти недорогие варианты жилья, к примеру в Туапсе. Кроме того среди курортов юга РФ есть не только пляжные курорты, но и горнолыжные. Также часть курортов обладает всесезонностью и смешанными туристическими возможностями. В данной статье мы рассмотрим самые популярные курорты туристов и перечислим их основные преимущества.
Курорты Юга России
- Сочи. Это один из самых значимых курортов на юге России. Сюда ежегодно приезжает большое количество туристов, которых ожидает свыше 600 гостиниц, 66 санаториев, 180 пляжей и свыше ста развлекательных комплексом. Сочи является единственным курортом в России с субтропическим климатом. Поэтому зимой здесь воздух резко падает ниже нулевой отметки. Туристы сюда приезжают в любое время года. Здесь есть все для пляжного и горнолыжного отдыха. Развлечения найдутся на любой вкус и запомнят надолго. Основные виды отдыха следующие: экстремальный отдых; спортивный туризм; экскурсии по различным достопримечательностям города; походы в леса и горы; катания на сноубордах и лыжах; пляжный отдых и лечение в санаториях. Если вы сюда собрались ради гастрономического туризма, то следует попробовать блюда кавказской кухни: пхали; аджапсандал; осетинские пироги, лобио, хинкали, мамалыга.
- Анапа. Еще один крупных южный курорт, который может предложить множество вариантов проживания: от номеров в хостеле до санатория. В Анапе есть больше 400 отелей, которые предоставляют высокий уровень сервиса, множество развлечений и дополнительных услуг. Во многих курортах Краснодарского края преимущественно галечные пляжи, в Анапе все наоборот. Здесь преимущественно песчаные пляжи с пологим входом в море. Это одно из главных преимуществ почему семьи с детьми выбирают именно этот курорт. Анапа — один из курортов с прекрасно развитой туристической инфраструктурой. На пляжах множество развлечений: от катания на катамаранах до полеты на парашюте. Для туристов есть возможность посетить бары, кафе, ночные заведения и рестораны. Анапа подойдет для отдыха любой категории туристов: от молодежи до спокойного семейного отдыха. Если вы любитель посещать экскурсионные программы, то Анапа также вас приятно удивит. Вы можете посетить музей-заповедник «Горргиппия»; морские прогулки на катамаране, катере, яхте, пароходах; экскурсии в близлежащие курорты, например Новороссийск. Если вы ищете лечебный санаторий в Анапе, то рекомендуем вам посетить ООО Санаторий «Рябинушка».
- Геленджик. Курорт превосходно подойдет для семейного отдыха. Здесь мелководье, теплое море и 95% обустроенных пляжей. Курорт расположен внутри бухты, поэтому сюда не поступает холодное течение и вода остается теплой, спокойной даже зимой. Туристы смогут подобрать пляж на любой вкус. Ведь их здесь действительно большое количество: песчаные, каменистые, галечные, дикие. Рекомендуем вам выбрать несколько пляжей и посетить их, чтобы найти свой идеальный. Весь город буквально вытянут по всему побережью и поэтому расстояния от буквально любой гостиницы до пляжа займет мало времени. Множество развлечений и достопримечательностей. Здесь присутствуют крупные торговые центры, рестораны, бары и ночные клубы. Кроме этого есть дельфинарий, океанариум, аквапарки и парки аттракционов, которые можно посетить совместно с детьми. В городке множество рынков, на которых можно купить свежие и качественные продукты. В окрестностях Геленджика вы сможете найти интереснейшие достопримечательности. К примеру дольмены, Старый парк, Грозовой Перевал и так далее. Также сюда приезжают любители сап-серфинга и дайвинга.
- Ессентуки. Если вы ищите гармоничный и размеренный отдых, то вам подойдет курорт Кавказских Минеральных Вод. Городок прославился благодаря своей минеральной водой, которую можно найти буквально в любом российском городке. Кроме того здесь красивейшие кавказские пейзажи. Большинство туристов сюда приезжают лечится. Основным профилем курорта являются гастроэнтерологические болезни и нарушение обмена веществ. Курорт по праву является самым крупным и популярным бальнеологическим и питьевым в нашей стране. Если вы решились совместить отдых с лечением, то получите максимальную пользу. Ведь это полноценный отдых от городской суеты, диетическое питание, дозированные нагрузки и многое другое.
- Ейск. Это семейный курорт, который расположен возле Азовского моря. Он намного благоприятнее для отдыха с детьми, так как здесь мелководье, вода быстро прогревается, пологий вход в море. Курорт расположен в уникальном месте, где с одной стороны кубанские степи, с другой стороны морской берег. Климат в Ейске мягкий благодаря удачному сочетанию морского бриза с сухостью степи. Поэтому маленькие туристы быстро и беспроблемно проходят акклиматизацию. К преимущества отдыха в Ейске можно отнести и доступные цены. Стоимость значительно ниже, чем у других курортах.