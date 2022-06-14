Южные курорты различаются не только по туристическим направлениям, но также и по инфраструктуре. Здесь вы сможете найти как дорогие курорты с высоким уровнем обслуживания, например в Сочи, или найти недорогие варианты жилья, к примеру в Туапсе. Кроме того среди курортов юга РФ есть не только пляжные курорты, но и горнолыжные. Также часть курортов обладает всесезонностью и смешанными туристическими возможностями. В данной статье мы рассмотрим самые популярные курорты туристов и перечислим их основные преимущества.

Курорты Юга России