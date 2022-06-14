Казалось бы, что сложного в выборе бытовой техники на кухню, будь она встраиваемой или отдельной. Однако за собой они скрывают множество подводных камней, с которыми вы столкнетесь после приобретения. На сегодняшний день магазины предоставляют огромный ассортимент бытовой техники всех размеров, оттенков и ценовой категории. В данной статье постараемся разобраться со всеми нюансами выбора.

На что стоит обратить внимание покупателю

Необходимо заранее знать, где какая будет расположена или установлена бытовая техника. Лучше всего это делать на этапе ремонта. Необходимо поставить точные цели и обосновано предъявить требования к той или иной бытовой технике. Рекомендуем обратить за помощью к специалисту, так как зачастую самостоятельный выбор приводит к разочарованию. Выбирая и приобретая оборудование, при правильном подходе — оно прослужит вам долгие годы, будет выглядеть гармонично на кухне.

10 ошибок, которые допускают покупатели

Во многих салонах представлены готовые кухни уже со встроенной техникой. Как правило они дороже, ограниченный выбор моделей и брендов. Поэтому прежде чем сделать выбор, изучите рынок.

Многие покупатели учитывают площадь оборудования, а не ниши для встраивания. А это главная ошибка при выборе бытовой техники. Просто измерьте и выпишите все размеры ниш.

Покупатели приобретают всю технику в одном стиле, тон в тон. Данный тренд уже давно ушел. Сегодня можно осуществить даже самые смелые задумки и превратить кухню в самое необыкновенную комнату в вашем доме.

Покупают бытовую технику одного бренда. Это оправдано лишь в одном случае, когда приборы стоят друг на друге, или есть акция.

Многие люди бояться многофункциональных приборов, ссылаясь на то, что ни один прибор не сможет сделать одновременно и качественно множество задач. Это совершенно неверно! Необходимо выбрать качественную продукция и тогда вы сможете в полной мере насладиться современном техникой. Ведь всегда лучше покупать одно качественное многофункциональное устройство, а не два три прибора, которые будут стоять друг за другом и занимать пространство.

Многие потребители не знают, что на кухне можно встроить абсолютно любую технику. Вы можете даже встроить тостер. В данном случае просто необходимо задаться вопрос, а вам это надо? Но есть такие устройства, которые действительно стоит встроить. Например, кофемашины, измельчители, микроволновка, пароварка и так далее.

Есть и обратный случай, когда покупатель желает встроить все бытовые устройства. На сегодняшний день выпускают такие модели холодильников, кофемашины, которые могут стать украшением на вашей кухни. Необходимо принимать рациональные решения.

Не знают, что можно собрать варочную панель индивидуально. Варочная панель способна состоять из множества модулей. Это кончено же выйдет дороже, однако вы сможете воплотить все творческие кулинарные фантазии.

Следуют стандартам. Зачастую люди привыкли приобретать только то, что принято десятками лет. К примеру, если это варочная панель, то она должна иметь непременно только четыре конфорки. Хотя многие зачастую ими не пользуются. К примеру, если вы один живет или у вас небольшая семья, то две конфорки станут идеальным решением. Если у вас большая семья, то можно рассмотреть варочные панели с шестью конфорками. А может подобрать нестандартный вариант? Выбор за вами.

Многие клиенты не желают приобретать оборудование отечественных производителей. На сегодняшний день многие российские производители смогли догнать зарубежных и не уступают им в качестве. Здесь необходимо ориентироваться в первую очередь на материал производства и отзывы владельцев.

Крупная бытовая техника

Рассмотрим крупную бытовую технику, без которой не обойтись.