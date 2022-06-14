Ножи гильотинные от производителя «Станкополимер»

Гильотинный нож — главный режущий инструмент станков для резки черного и цветного металла, профнастила, оргстекла, резинотехники и картона. Такими ножами оснащаются рычажные, механические, гидравлические и другие типы гильотин. В установках обычно два ножа — подвижный и неподвижный.

Основные характеристики

Принцип работы режущего инструмент простой: лезвие резким движением опускается на заготовку и рассекает ее, образуя ровный срез, не деформирующий кромки листа.

Характеристики ножей для гильотины:

Твердость. В качестве материала для изготовления лезвий применяются разные марки стали. Так, работа с пластиком ведется при использовании менее твердых лезвий, а с металлом применяются более твердые. Важное значение имеет также метод резки: если выполняется обработка изделий горячим способом, то задействуется инструмент из жаропрочной стали твердостью от 40 до 50 HRC, а холодным — из легированной стали твердостью от 53 до 62 HRC. Вид заточки. Она может быть прямоугольной или острой. При наличии косой кромки металл разрезается легче, но такие ножи долго не прослужат. Размер. Основные габариты инструмента определяются заказчиком и зависят от размера гильотины и длины заготовок. Стандартные детали имеют длину до 2 метров, а толщину не более 20 см. Обычно длина ножей не превышает 4 метра, но на некоторых станках используются более длинные лезвия. Покрытия. При помощи специального покрытия ножам придаются дополнительные свойства. Так, алмазное напыление добавляет изделию эстетичности, повышает его прочность и продлевает срок службы. Нанесение антиадгезионных покрытий решает проблему с прилипанием пластика во время резки.

В некоторых ножах предусмотрены твердосплавные вставки из карбида вольфрама, повышающие твердость и увеличивающие срок службы.

Гильотинные ножи от производителя

Режущий инструмент, контактируя с измельчаемыми материалами, постоянно подвергается трению и нагреванию. Если в качестве материала для изготовления лезвия использовался мягкий металл, то такой нож быстро затупится и потрескается. Чтобы не менять постоянно гильотинные ножи, следует выбирать изделия из лучших марок стали. Именно такие инструменты производят в компании «Станкополимер». В каталоге на сайте Stankopolimer.ru представлены качественные ножи, соответствующие строгим стандартам, отличающиеся высокой износостойкостью и пригодные для многократного затачивания.