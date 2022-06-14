Ножи гильотинные от производителя «Станкополимер»

Гильотинный нож — главный режущий инструмент станков для резки черного и цветного металла, профнастила, оргстекла, резинотехники и картона. Такими ножами оснащаются рычажные, механические, гидравлические и другие типы гильотин. В установках обычно два ножа — подвижный и неподвижный.
Основные характеристики
Принцип работы режущего инструмент простой: лезвие резким движением опускается на заготовку и рассекает ее, образуя ровный срез, не деформирующий кромки листа.
Характеристики ножей для гильотины:
- Твердость. В качестве материала для изготовления лезвий применяются разные марки стали. Так, работа с пластиком ведется при использовании менее твердых лезвий, а с металлом применяются более твердые. Важное значение имеет также метод резки: если выполняется обработка изделий горячим способом, то задействуется инструмент из жаропрочной стали твердостью от 40 до 50 HRC, а холодным — из легированной стали твердостью от 53 до 62 HRC.
- Вид заточки. Она может быть прямоугольной или острой. При наличии косой кромки металл разрезается легче, но такие ножи долго не прослужат.
- Размер. Основные габариты инструмента определяются заказчиком и зависят от размера гильотины и длины заготовок. Стандартные детали имеют длину до 2 метров, а толщину не более 20 см. Обычно длина ножей не превышает 4 метра, но на некоторых станках используются более длинные лезвия.
- Покрытия. При помощи специального покрытия ножам придаются дополнительные свойства. Так, алмазное напыление добавляет изделию эстетичности, повышает его прочность и продлевает срок службы. Нанесение антиадгезионных покрытий решает проблему с прилипанием пластика во время резки.
В некоторых ножах предусмотрены твердосплавные вставки из карбида вольфрама, повышающие твердость и увеличивающие срок службы.
Гильотинные ножи от производителя
Режущий инструмент, контактируя с измельчаемыми материалами, постоянно подвергается трению и нагреванию. Если в качестве материала для изготовления лезвия использовался мягкий металл, то такой нож быстро затупится и потрескается. Чтобы не менять постоянно гильотинные ножи, следует выбирать изделия из лучших марок стали. Именно такие инструменты производят в компании «Станкополимер». В каталоге на сайте Stankopolimer.ru представлены качественные ножи, соответствующие строгим стандартам, отличающиеся высокой износостойкостью и пригодные для многократного затачивания.