Желейные конфеты: польза и вред

У большинства людей конфеты ассоциируются только как вредный продукт. Однако это кардинально неверно, ведь сладости в умеренном количестве также приносят пользу организму. И в данной статье пойдет речь о желейном лакомстве. В интернет-магазинах можно увидеть большой ассортимент конфет из желе в форме различных фигурок. Желейные конфеты любят как взрослые, так и дети. Продаются они в большинстве случаев в небольших пачках или же на развес.

Из чего делают желейное лакомство?

Чтобы понять вредны или полезны сладости, необходимо внимательно прочитать состав. Основой лакомства выступает желатин, пектин и агар-агар. Каждый из перечисленных компонентов обладает широким спектром полезных веществ. К примеру, желатин способствует укреплению костей и ускоряет рост волос. Кроме того он способствует улучшению кожного покрова и восстанавливает связки. По этой причине многие спортсмены включают в свой рацион желатин. Ведь он способствует нормализации веса и от его употребления фигура никак не страдает. Следовательно желейные конфетки — это превосходный заменитель привычным лакомствам.

Многие потребители выбирают сладости на основе агар-агара. Почему именно этот ингредиент? Агар-агар — это желирующее вещество, которое производители маркирует под Е406. Добывают его из морских водорослей. В его состав входит множество витаминов, полисахариды и минеральные соли. Калорийность самого вещества нулевая. Кроме того он является пребиотиком, то есть он улучшает работоспособность желудка и стимулирует работу кишечника. Данное вещество быстро насыщает организм, выводит токсины и шлаки из организма. Следующим ингредиентом идет — пектин. Его добывают в основном из айвы, яблок, слив и лимонов. Пектин есть и в других плодах, овощах и ягодах, но в меньшем количестве. Вещество способствует улучшению работы кишечника, нормализует давление и кровообращение. Кроме того ему приписывают также противовоспалительные и обезболивающие качества. Пектин также способствует выведению токсинов из организма и уменьшает в несколько раз риск сердечно-сосудистых болезней. Как вы уже поняли сладости бывают весьма полезными.

Как хранить желейные конфеты

Как долго конфеты из желе останутся свежими и приятными, зависит от множество факторов:

Качество продукта. Лакомство должно быть произведено совсем недавно. Упаковка должна быть герметичной.

Влажность. Высокая влажность пагубно влияет на срок годность лакомства. Рекомендуемая влажность от 75% до 80%. Пребывание в сухом месте также отрицательно влияет на желейные конфеты — быстро пересыхают.

Освещенность. На лакомство не должны попадать прямые солнечные лучи.

Температура. Рекомендуется хранить лакомства в прохладном месте, не выше +15С..+20С.

Вид изделия. От состава зависит срок годности изделия, чем натуральнее состав тем меньше срок годности.

Желейные дольки продаются в полиэтиленовых герметичных пакетиках. В данной упаковке изделие не портится довольно долгое время. Мармелад в зависимости от состава может храниться в течении следующего:

сладости без содержания сахара — около двух месяцев;

расфасованный в упаковки или развесной — около пятнадцати суток;

фруктово-ягодные и фруктово-желейные лакомства около двух месяцев;

сладости на основе агар-агар — не более 45 дней;

в герметичных полиэтиленовых пакетах — не более двух месяцев;

агароидные с пектиновой формовкой — два месяца.

Указанные срок как вы уже поняли ориентировочные и могут отличаться в зависимости от состава и производителя. Поэтому внимательно читайте срок годности на упаковке изделия. Многие производители выпускают только натуральные изделия, другие же добавляют множество консервантов в свои изделия для продления срока годности.

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Особенности выбора

Прежде чем приобрести конфеты из желе, нужно обратить внимание на следующие особенности:

Не стоит приобретать очень яркие сладости. Натуральные ароматизаторы и красители не могут придать кислотный цвет. Многие считают, что любой яркий цвет свидетельствует о наличии искусственного красителя, но это не так. Для ярко-красного оттенка в состав лакомств добавляют соки красных ягод, для получения желтого цвета добавляют сок морковки, а синий получается за счет брусники и так далее. Как вы заметили только натуральные ингредиенты.

Резкий запах также свидетельствует о добавлении искусственного сырья.

Качественные желейные конфеты при надавливании не деформируется, а быстро возвращается в свою прежнюю форму.

Настоящий мармелад не пачкает ручки и не прилипает.

Мармелад не должен по своей структуре не должен напоминать резину. Они очень легко разжевываются ии мягкие.

Внимательно читайте состав продукта и срок годности.

Если следовать данным небольшим рекомендациям, то можно подобрать качественные, а самое главное полезные лакомства как для себя, так и для ребенка. Однако не стоит также забывать про меру, чтобы не испортить свои зубки. Для детей трех лет достаточно одной конфетки в день. Дети младшего школьного возраста могут съесть до пяти мармеладок.