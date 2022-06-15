Северный Морской Путь — грузооборот, порты

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Северный Морской Путь (СПН) — перспективная транспортная артерия северных регионов России. Он соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком. С 2011 года российское и международное судоходство активно использует СНП. В статье рассказываем о его особенностях, портах и преимущества.

Полный маршрут Северного Морского Пути

СМП проходит вдоль северной российской границы по следующим морям:

  • Баренцево,
  • Карское,
  • Морю Лаптевых,
  • Восточно-Сибирское,
  • Чукотское,
  • Беринговое.

На протяжении маршрута работают более 50 портов, важнейшие из них:

  • Мурманск;
  • Архангельск;
  • Нарьян-Мар;
  • Варандей;
  • Сабетта;
  • Игарка;
  • Дудинка;
  • Диксон;
  • Хатанга;
  • Тикси;
  • Певек;
  • Беринговский;
  • Петропавловск-Камчатский;
  • Владивосток.

Преимущества СМП

  • Это кратчайший морской путь. Длина маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока, через северные территории России составляет 14 000 км.
  • Для сравнения, маршрут через Суэцкий канал превышает 23 000 км.
  • Быстрые сроки доставки. Особенно это актуально для стран Восточной Азии и Северной Европы.
  • Экономия топлива и оплаты персонала. Из-за более короткого расстояния, все издержки автоматически сокращаются.
  • Нет платежей за проход по Суэцкому каналу.
  • Низкая загруженность маршрута, а следовательно, очередей.
  • Высокий уровень безопасности, так как в СПН нет пиратов.

Но у СПН есть одно серьезное условие, которое сильно ограничивает его возможности — климат. Большая Севморпути проходит через зону многолетнего льда. Поэтому навигация в этом районе проходит ежегодно от 2 до 5 месяцев, а не круглогодично, как в более теплых водах мирового океана.

На некоторых маршрутах используются атомные ледоколы и навигация длится дольше.

Объемы перевозок по СМП

Первый мировой рекорд по перевозкам по Севморпути был достигнут в 1986 году. Тогда он составил 6,4 млн тонн. В 2019 году был достигнут новый рекорд — 30,28 млн тонн.

Что касается видов груза, то в основном это сырье — газ и нефть. Объем перевозок продолжает расти, в том числе и благодаря инвестиционным проектам «Ямал СПГ» и разработке Новопортовского месторождения нефти.

Перспективы развития

Согласно планам российского правительства, к 2024 году уровень перевозок в этом районе должен достигнуть 80 млн тонн, а к 2030 году — 120 млн тонн. Обеспечить рост поставок планируется за счет регулярной доставки Таймырского угля в Индию.

Для достижения амбициозных целей будут развивать портовую инфраструктуру и флот ледоколов. Ранее было выделено 127 млрд рублей на строительство нового атомного ледокола «Лидер». К 2035 году планируется построить три подобных машины.

Ожидается, что они значительно усилят флот ледоколов и смогут обеспечить круглогодичную навигацию.

Почему заказывать транспортировку по СМП нужно в «УМКА»?

Наша компания осуществляет перевозки по Северному морскому пути более 7 лет. Вы можете заказать доставку грузов в Билибино прямо сейчас на сайте. Хорошо понимаем специфику и оказываем полный спектр услуг «под ключ». «УМКА» — прямой фрахтователь ледоколов, это значит, что ваш товар будет доставлен даже в самую неблагоприятную погоду.

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