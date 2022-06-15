Северный Морской Путь (СПН) — перспективная транспортная артерия северных регионов России. Он соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком. С 2011 года российское и международное судоходство активно использует СНП. В статье рассказываем о его особенностях, портах и преимущества.

Полный маршрут Северного Морского Пути

СМП проходит вдоль северной российской границы по следующим морям:

Баренцево,

Карское,

Морю Лаптевых,

Восточно-Сибирское,

Чукотское,

Беринговое.

На протяжении маршрута работают более 50 портов, важнейшие из них:

Мурманск;

Архангельск;

Нарьян-Мар;

Варандей;

Сабетта;

Игарка;

Дудинка;

Диксон;

Хатанга;

Тикси;

Певек;

Беринговский;

Петропавловск-Камчатский;

Владивосток.

Преимущества СМП

Это кратчайший морской путь. Длина маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока, через северные территории России составляет 14 000 км.

Для сравнения, маршрут через Суэцкий канал превышает 23 000 км.

Быстрые сроки доставки. Особенно это актуально для стран Восточной Азии и Северной Европы.

Экономия топлива и оплаты персонала. Из-за более короткого расстояния, все издержки автоматически сокращаются.

Нет платежей за проход по Суэцкому каналу.

Низкая загруженность маршрута, а следовательно, очередей.

Высокий уровень безопасности, так как в СПН нет пиратов.

Но у СПН есть одно серьезное условие, которое сильно ограничивает его возможности — климат. Большая Севморпути проходит через зону многолетнего льда. Поэтому навигация в этом районе проходит ежегодно от 2 до 5 месяцев, а не круглогодично, как в более теплых водах мирового океана.

На некоторых маршрутах используются атомные ледоколы и навигация длится дольше.

Объемы перевозок по СМП

Первый мировой рекорд по перевозкам по Севморпути был достигнут в 1986 году. Тогда он составил 6,4 млн тонн. В 2019 году был достигнут новый рекорд — 30,28 млн тонн.

Что касается видов груза, то в основном это сырье — газ и нефть. Объем перевозок продолжает расти, в том числе и благодаря инвестиционным проектам «Ямал СПГ» и разработке Новопортовского месторождения нефти.

Перспективы развития

Согласно планам российского правительства, к 2024 году уровень перевозок в этом районе должен достигнуть 80 млн тонн, а к 2030 году — 120 млн тонн. Обеспечить рост поставок планируется за счет регулярной доставки Таймырского угля в Индию.

Для достижения амбициозных целей будут развивать портовую инфраструктуру и флот ледоколов. Ранее было выделено 127 млрд рублей на строительство нового атомного ледокола «Лидер». К 2035 году планируется построить три подобных машины.

Ожидается, что они значительно усилят флот ледоколов и смогут обеспечить круглогодичную навигацию.

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