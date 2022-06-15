Северный Морской Путь (СПН) — перспективная транспортная артерия северных регионов России. Он соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком. С 2011 года российское и международное судоходство активно использует СНП. В статье рассказываем о его особенностях, портах и преимущества.
Полный маршрут Северного Морского Пути
СМП проходит вдоль северной российской границы по следующим морям:
- Баренцево,
- Карское,
- Морю Лаптевых,
- Восточно-Сибирское,
- Чукотское,
- Беринговое.
На протяжении маршрута работают более 50 портов, важнейшие из них:
- Мурманск;
- Архангельск;
- Нарьян-Мар;
- Варандей;
- Сабетта;
- Игарка;
- Дудинка;
- Диксон;
- Хатанга;
- Тикси;
- Певек;
- Беринговский;
- Петропавловск-Камчатский;
- Владивосток.
Преимущества СМП
- Это кратчайший морской путь. Длина маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока, через северные территории России составляет 14 000 км.
- Для сравнения, маршрут через Суэцкий канал превышает 23 000 км.
- Быстрые сроки доставки. Особенно это актуально для стран Восточной Азии и Северной Европы.
- Экономия топлива и оплаты персонала. Из-за более короткого расстояния, все издержки автоматически сокращаются.
- Нет платежей за проход по Суэцкому каналу.
- Низкая загруженность маршрута, а следовательно, очередей.
- Высокий уровень безопасности, так как в СПН нет пиратов.
Но у СПН есть одно серьезное условие, которое сильно ограничивает его возможности — климат. Большая Севморпути проходит через зону многолетнего льда. Поэтому навигация в этом районе проходит ежегодно от 2 до 5 месяцев, а не круглогодично, как в более теплых водах мирового океана.
На некоторых маршрутах используются атомные ледоколы и навигация длится дольше.
Объемы перевозок по СМП
Первый мировой рекорд по перевозкам по Севморпути был достигнут в 1986 году. Тогда он составил 6,4 млн тонн. В 2019 году был достигнут новый рекорд — 30,28 млн тонн.
Что касается видов груза, то в основном это сырье — газ и нефть. Объем перевозок продолжает расти, в том числе и благодаря инвестиционным проектам «Ямал СПГ» и разработке Новопортовского месторождения нефти.
Перспективы развития
Согласно планам российского правительства, к 2024 году уровень перевозок в этом районе должен достигнуть 80 млн тонн, а к 2030 году — 120 млн тонн. Обеспечить рост поставок планируется за счет регулярной доставки Таймырского угля в Индию.
Для достижения амбициозных целей будут развивать портовую инфраструктуру и флот ледоколов. Ранее было выделено 127 млрд рублей на строительство нового атомного ледокола «Лидер». К 2035 году планируется построить три подобных машины.
Ожидается, что они значительно усилят флот ледоколов и смогут обеспечить круглогодичную навигацию.
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