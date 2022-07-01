Подъемники для ванны для инвалидов

Подъемник для ванной для инвалидов — специальное устройство, позволяющее повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями. Часто родные больных сталкиваются с вопросом проведения гигиенических процедур. Особенно это проблематично, если у инвалида есть лишний вес и чтобы поместить его в ванну, необходима помощь двух крепких людей.

Благодаря подъемникам для ванной, ассистировать при выполнении гигиенических процедур сможет хрупкая девушка, не прилагая значительных физических усилий. Устройство должно быть одинаково удобным в использовании как для больного, так и для помощника.

Преимущества устройств для инвалидов:

снижение нагрузки на мышцы и опорно-двигательный аппарат больного — лицо с ограниченными возможностями, находясь в удобном сиденье, чувствует себя максимально комфортно, можно полноценно выполнить все необходимые манипуляции;

простота в эксплуатации — устройство приводится в движение с помощью одного нажатия кнопки, в передовых моделях предусмотрен пульт дистанционного управления;

возможность регулировки параметров в соответствии с весом и ростом человека;

высокая гигиеничность — при производстве подъемников используются безопасные материалы, не выделяющие вредные вещества и, не вызывающие аллергические и воспалительные реакции на чувствительной коже;

надежность и безопасность — подъемники для ванны отличаются хорошо продуманной конструкцией. При выборе устройства в соответствии с весом больного, потеря устойчивости исключена.

неприхотливый уход — устройства изготовлены из влагоустойчивых материалов, легко поддающихся чистке. По мере износа необходимо заменять аккумуляторную батарею.

Современные механизмы питаются от аккумуляторов, поэтому использовать их можно даже в условиях, где отсутствуют розетки.

Что представляет собой подъемник для ванной?

Основные элементы подъемников: опорная часть, подъемная рама, привод, система управления, эргономичные рукоятки, сиденье. Дополнительно конструкции оснащают удобными опорами для ног. В некоторых моделях есть ремни безопасности, с помощью которых больной надежно крепится к сиденью. Устройства усовершенствованной конструкции снижают риск травматизма человека при проведении гигиенических процедур. Современные модели снабжены складными механизмами, поэтому их несложно хранить даже в малогабаритной квартире.

Сиденье, надежно зафиксированное на подъемном механизме, поднимается с помощью гидравлической системы или электропривода. Последний вариант более комфортный в использовании, но и стоимость таких устройств на порядок выше. В некоторых подъемниках предусмотрена многоступенчатая регулировка, благодаря которой, инвалид принимает максимально удобное для него положение.

Корпус подъемников изготовлен из высокопрочного и устойчивого к нагрузкам металла. Для сиденья выбирают максимально гигиеничный материал, который легко очищается от загрязнений — пластик или стеклопластик.

Подъемники для ванной для инвалидов используются как в домашних условиях, так и в санаториях, домах престарелых, клиниках. Устройства оснащены колесиками, обеспечивающими легкое и быстрое передвижение.

Кому нужны подъемники для ванной?

Подъемники для ванной рекомендуется использовать:

пожилым людям, утратившим физическую активность в результате старческого бессилия;

лицам с ограниченными возможностями;

детям с ДЦП и инвалидностью;

в период реабилитации после сложных оперативных вмешательств;

людям, временно утратившим физическую активность по причине серьезных травм.

Использование специальных подъемников позволит регулярно выполнять гигиену больного, что важно для его общего самочувствия. В продаже представлены универсальные модели, которые можно использовать для ванной и туалета, а также для перемещения больного с домашней коляски в прогулочную или на кровать.

Основные правила эксплуатации

Подъемники для ванной для инвалидов — https://medyard.ru/dostupnaya-sreda/podemniki-dlya-invalidov/podemniki-dlya-vanny/ , максимально простые в использовании и не требуют сложных действий. Нужно перевезти больного на коляске в ванну, пересадить его на сидение подъемника, при наличии ремней зафиксировать руки и ноги. Затем, приведя в действие подъемный механизм, опустите больного в ванну. Благодаря регулировке угла наклона спинки, инвалид может принять удобное для него положение, в том числе полулежачее. После завершения гигиенических процедур нужно снова включить подъемный механизм и вынуть больного из ванны, а затем поместить в кресло. Подъемник после использования следует очистить и отправить в место для хранения.

Как правильно выбирать инвалидные подъемники для ванны

Инвалидные подъемники для ванны — это категория медицинских товаров, которые должны быть функциональными, надежными и долговечными. Поэтому при выборе нужно учесть немало важных моментов:

Тип управления — бывает механическим и электрическим. Второй вариант, конечно, удобнее. Требуется просто нажать на кнопку и устройство самостоятельно поднимается в считанные секунды. Механические устройства более сложные в эксплуатации, но также не требуют титанических усилий при использовании. Если бюджет ограничен, лучше приобрести надежный механический подъемник, чем электрический со слабым функционалом и не слишком надежной сборкой.

Размеры устройства — габариты подъемника следует выбирать в соответствии с площадью и планировкой квартиры. Устройство должно свободно проходить в дверной проем. Также следует определить, будет ли в помещении достаточно места для хранения. Для малогабаритных квартир лучше выбирать складные модели, которые занимают минимум места.

Материал сиденья — должен быть максимально устойчивым к влаге и неприхотливым в уходе. Качественное сиденье легко очищается с помощью обычной влажной губки и моющего раствора. Также стоит обращать внимание на противоскользящие свойства, чтобы инвалид мог спокойно сидеть на одном месте без риска получить травмы.

Регулировка ширины основания — улучшает мобильность и удобства использования подъемника. Немаловажный момент для небольших квартир с узкими дверными проемами. В стандартном состоянии вы сможете легко перемещать конструкцию по периметру дома, а ванной немного расширить основание, что позволит вплотную подъехать к креслу.

Наличие ремней безопасности — без этой детали можно обойтись только в том случае, если больной может контролировать свои движения и риск травматизма минимальный. Людям с серьезными патологиями опорно-двигательного аппарата стоит выбирать устройства с надежными креплениями, позволяющими во время приема ванны зафиксировать их на одном месте.

Качество сборки — все крепежные элементы должны быть на месте и хорошо зафиксированы. Недопустимо, чтобы после сборки что-то скрипело или шаталось. Это большой риск для безопасности инвалида.

Дополнительный функционал — современные подъемники для ванной оснащены рядом возможностей: пульт дистанционного управления, регулировка наклона головы, фиксация нижних конечностей. Вспомогательные функции облегчают эксплуатацию устройств, но не всегда являются обязательными. Стоит учитывать, что чем больше в устройстве функций, тем дороже их стоимость. При ограниченном бюджете важно оценить, стоит ли переплачивать за дополнительные возможности и на чем стоит сэкономить.

Грузоподъемность — некоторые подъемники не рассчитаны на массу тела более 125 кг, что может вызвать неудобства при их использовании. Для безопасности больного перед покупкой следует внимательно изучить все характеристики устройств и требования к максимально допустимой массе.

Покупать инвалидные подъемники лучше всего в специализированных магазинах, где вы сможете получить гарантии продавца. Стоит отдавать предпочтение проверенным торговым маркам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке медицинской и реабилитационной техники.

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