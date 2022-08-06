Слишком неожиданно могут возникать ситуации, в которых кому-то требуется получить микрозайм в Казахстане. Например, обычная ситуация с автовождением.

Для кого-то вождение своего личного автомобиля — это отдельная категория удовольствия. Некоторые люди действительно наслаждаются вождением и становятся более спокойными в это время. Кому-то это может помогать даже успокоиться. Но, конечно же, здесь речь не идёт о вождении в центрах городов, ведь многочисленные пробки в крупных городах нашей страны и не только способны вызвать раздражение у кого угодно.

Но что же является на самом деле самым неприятным и раздражающим во время подобных пробок? Долгое ли ожидание хоть малейшей возможности продвинуться вперёд или же это другие люди — водители соседних машин, которые тоже слишком раздражены пробкой и выплёскивают свою злость на всех окружающих?

Они с лёгкостью и без угрызений совести подрезают своих коллег-автолюбителей на общей дороге, чтобы вырваться вперёд, и делают это абсолютно без какой-либо благодарности. Будто бы так и нужно поступать, будто бы это вполне нормально и даже хорошо и принято в обществе.

А если им это не под силу, то они начинают сигналить, сидя в своих машинах и держа ногу в миллиметровом расстоянии от педали газа, чтобы в любой момент вырваться вперёд. Созданный шум и опасные ситуации во время пробок — вот то, что беспокоит всех автолюбителей. С долгим ожиданием можно было бы хоть как-то примириться, будь оно спокойным.

И как бывает обидно наблюдать за всеми этими водителями, мешающими остальным и создающими ситуации, располагающие к дорожно-транспортным происшествиям, которым абсолютно ничего за это не будет!

Потому что слишком легко обычному водителю можно потом нарваться на сотрудника патрульной полиции буквально за несколько улиц до своего дома. И получить штраф за маленькое нарушение, например, когда вы уставший после работы забыли включить какой-нибудь дальний свет. Не потому что не захотели, а лишь потому, что не осознали, что наступило время для его включения.

Но разве можно объяснить это сотруднику ДПС? Конечно, нет. В итоге вы уставший после целого рабочего дня и трудной дороги домой через многочисленные пробки становитесь «счастливым» обладателем ещё и штрафа.

Но, к счастью, есть возможность при оплате штрафа получить 50% скидку. Это происходит, правда, только в первую неделю после получения штрафа. После этого сумма штрафа становится полной.

Может быть, возможность оплатить штраф у вас будет лишь после этой первой недели. Но ведь это совсем не выгодно.

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