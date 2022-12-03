Диваны от фабрики Пуше

Мебельная фабрика Pushe в РФ работает около двадцати лет, штаб-квартира находится в Рязани. По всей стране мебель продается почти в двухстах магазинах, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Диваны от «Пуше» часто создаются сериями, это удобно и стильно, несколько комнат можно обустраивать в едином стиле. Заказать диваны Пуше можно онлайн по ссылке https://pushe.ru/catalog/divany-mekhanizm-transformatsii-akkordeon/

Описание

Выгодное отличие фирмы Pushe от аналогичных производств: все циклы работ делаются без посредников силами компании. Строгий контроль качества проводится на всех этапах производства по Госстандарту, и форму безопасности Е1, который принят в Евросоюзе. Набивка формируется в соответствии с установленными нормами, она безупречно устанавливается и сидит на изделиях.

Преимущества:

В приоритете при изготовлении наивысший стандарт безопасности Е1. Применяются экологически чистые материалы (поставщики отечественные). Закупка фурнитуры и ткани в странах ЕС.

Представительства «Пуше» работают в 50 локациях РФ, от Питера до Владивостока. На заказ делаются диваны любой сложности. Заказчик присылает эскизы и по ним составляется и рассчитывается проект, в который входят:

Чертежи. Спецификации и расчеты. Несколько вариантов. Трехмерное изображение в разных ракурсах.

Потенциал компании PUSHE позволяет создавать неповторимые диваны, все работы над проектом проводятся только на производстве.

Диваны изготавливаются с расчетом, что на них могут уместиться до 5 человек. В развернутом формате изделия имеют габариты 1,86×1,34 метра

Особенности

Производство функционирует по принципам:

Составление крепкого проекта Применение комплектующих высочайшего качества. Профессиональная сборка. Большое количество предложений, широкий ассортимент. Соответствие моде и стилю Эстетическая привлекательность изделий.

Особенностью и ноу-хау «Пуше» при изготовлении диванов — особая компоновка наполнителей. Располагаются они слоями, что создает дополнительный комфорт, продлевает срок службы изделий.

Материалы заказываются в ЕС, тесное сотрудничество налажено с поставщиками из стран:

Германия. Франция. Италия. Бельгия

Базовый рабочий материал — инновационный пенополиуретан, обладает высокой плотностью и способность «запоминать» пользователя. Таким образом, диван становится доброжелательным партнером для своего хозяина.

Основа любого дивана — столярный каркас, при изготовлении на них обращается пристальное внимание. Производитель гарантирует отсутствие деформации и высокий уровень прочности, срок службы не менее десяти лет (по гарантии). Зайдите в электронный каталог, сделайте свой выбор. Напишите заявку, отправьте по почте. Позвоните по телефону горячей линии, обсудите с сотрудником детали заказа. Для постоянных клиентов предусмотрен дисконт.