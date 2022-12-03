Межкомнатные двери в вашей квартире: правильный выбор, монтаж и уход за конструкцией

Обновление жилища заставляет подумать о том, как избежать прежних ошибок. Это могут быть просчеты с внешней реализацией дизайна. Или технологические нюансы отделочных материалов. Нередко вопросы вызывают освещение, электропроводка, оконные и дверные группы.
Почему двери так важны
Широкий выбор дверных конструкций представлен на сайте dveriparkett.ru. Здесь можно найти товарную позицию, отвечающую всем заданным характеристикам. Но прежде нужно понимать, о каких критериях выбора идет речь.
Двери внутри квартиры выполняют несколько функций:
- помогают межкомнатным стенам зонировать пространство;
- обеспечивают шумоизоляцию;
- защищают от внешнего света (если дверь глухая, без прозрачных вставок);
- являются частью дизайнерской концепции.
Как выбрать и не ошибиться
Размерные параметры должны соответствовать проёму. Допускается расхождение в несколько миллиметров или чуть больше. Настолько, насколько его может скрыть обрамление дверной конструкции — коробка и наличники.
Большим плюсом станет ПВХ-уплотнитель в притворе. Он обеспечит плотное закрывание. Сделает его мягким. Такой показатель важен для семьи с детьми. «Плавная» дверь исключит случаи травматизма и ударов.
Покрытие. Красивое, но маркое не подойдет, если в семье большая проходимость, есть пожилые люди, маленькие дети. Лучше предпочесть в таких случаях более практичные варианты.
Изысканность любят ценители красоты. На такой вкус — декорированные изделия. Фрезеровка, матированные и рифленые стекла, витиеватые дверные ручки, художественный окрас.
Доставка и монтаж
Установку купленного изделия лучше всего доверить продавцу. Точнее, специалистам данной фирмы. Монтаж чаще всего бесплатен. А если и платный, то стоит недорого.
Важен другой момент: сотрудники хорошо знакомы с особенностями товара. Знают все его нюансы, как поведут себя полотно, коробка, защелка. К тому же при погрузке и выгрузке будет соблюдена максимальная осторожность, чтобы не нарушить целостность двери.
Грамотный уход за дверью
Типовые инструкции помогут разобраться как ухаживать за дверью. Особых премудростей нет. Главное — не обрабатывать покрытие горячей водой и едкими химсоставами. Соблюдать меры предосторожности (избегать бытовых ударов).
А вот по поводу смазывания металлических петель часто забывают. Хотя бы раз в полгода будет нелишним прокапать на шарнирные узлы техническим маслом. Это избавит от скрипа и продлит срок службы конструкции.