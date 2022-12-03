Межкомнатные двери в вашей квартире: правильный выбор, монтаж и уход за конструкцией

Обновление жилища заставляет подумать о том, как избежать прежних ошибок. Это могут быть просчеты с внешней реализацией дизайна. Или технологические нюансы отделочных материалов. Нередко вопросы вызывают освещение, электропроводка, оконные и дверные группы.

Почему двери так важны

Широкий выбор дверных конструкций представлен на сайте dveriparkett.ru. Здесь можно найти товарную позицию, отвечающую всем заданным характеристикам. Но прежде нужно понимать, о каких критериях выбора идет речь.

Двери внутри квартиры выполняют несколько функций:

помогают межкомнатным стенам зонировать пространство;

обеспечивают шумоизоляцию;

защищают от внешнего света (если дверь глухая, без прозрачных вставок);

являются частью дизайнерской концепции.

Как выбрать и не ошибиться

Размерные параметры должны соответствовать проёму. Допускается расхождение в несколько миллиметров или чуть больше. Настолько, насколько его может скрыть обрамление дверной конструкции — коробка и наличники.

Большим плюсом станет ПВХ-уплотнитель в притворе. Он обеспечит плотное закрывание. Сделает его мягким. Такой показатель важен для семьи с детьми. «Плавная» дверь исключит случаи травматизма и ударов.

Покрытие. Красивое, но маркое не подойдет, если в семье большая проходимость, есть пожилые люди, маленькие дети. Лучше предпочесть в таких случаях более практичные варианты.

Изысканность любят ценители красоты. На такой вкус — декорированные изделия. Фрезеровка, матированные и рифленые стекла, витиеватые дверные ручки, художественный окрас.

Доставка и монтаж

Установку купленного изделия лучше всего доверить продавцу. Точнее, специалистам данной фирмы. Монтаж чаще всего бесплатен. А если и платный, то стоит недорого.

Важен другой момент: сотрудники хорошо знакомы с особенностями товара. Знают все его нюансы, как поведут себя полотно, коробка, защелка. К тому же при погрузке и выгрузке будет соблюдена максимальная осторожность, чтобы не нарушить целостность двери.

Грамотный уход за дверью

Типовые инструкции помогут разобраться как ухаживать за дверью. Особых премудростей нет. Главное — не обрабатывать покрытие горячей водой и едкими химсоставами. Соблюдать меры предосторожности (избегать бытовых ударов).

А вот по поводу смазывания металлических петель часто забывают. Хотя бы раз в полгода будет нелишним прокапать на шарнирные узлы техническим маслом. Это избавит от скрипа и продлит срок службы конструкции.