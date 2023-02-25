Складская техника

Складирование является важным компонентом процесса управления цепочкой поставок, и методы складирования со временем эволюционировали, чтобы стать более эффективными и рентабельными. Эффективная работа склада во многом зависит от правильного использования таких средств, как, штабелеры, подъемные столы, электрические рокли и прочее складское оборудование. Приобрести технику для склада по разумной цене можно воспользовавшись услугами самарской компании на сайте https://shtabeler-samara.ru/.

Штабелеры

Штабелеры — это миниатюрные вилочные погрузчики, используемые для погрузки и разгрузки товаров. Эти машины поставляются с различными насадками, позволяющими безопасно и надежно транспортировать различные предметы. Одним из востребованных устройств для работы на складах является самоходный штабелёр с противовесом модели PROLIFT PRO SRV 1630 li-ion. Этот аппарат оборудован литий-ионным аккумулятором, и может поднимать грузы на высоту более 3 м. Грузоподъёмность этого погрузчика составляет 1,6 т.

Подъемные столы

Подъемные столы — это оборудование, используемое для подъема и перемещения тяжелых материалов по складу. Их можно использовать для перемещения грузов из одной части склада в другую, а также для перемещения тяжелых предметов с земли на более высокие уровни. Одной из наиболее востребованных моделей является гидравлический подъёмный стол TF100. Грузоподъёмность данного устройства составляет 1000 кг, а максимальная высота подъёма — 1 м.

Электророхли и гидравлические тележки

Электророхля — популярное и эффективное приспособление для перемещения тяжелых предметов на складе. Данные устройства предназначены для подъема и маневрирования в различных местах склада, что позволяет быстро и легко перемещать товары.

Наиболее распространенным типом электророхли является самоходная тележка с местом для оператора модели PROLIFT PRO DRT20, которая предназначена для быстрого и безопасного перемещения материалов. Этот тип оборудования использует аккумулятор для обеспечения питания, что позволяет легко перемещать тяжелые предметы. Самоходная электророхля этой модели может использоваться для перемещения чего угодно, от больших коробок до поддонов с товарами.

Другой тип гидравлической тележки — это ручная рокла, предназначенная для подъема и перемещения предметов без использования аккумулятора. Этот тип тележки обычно используется для транспортировки небольших предметов, но может применяться и для перемещения более габаритного груза.

Основными преимуществами ручной роклы являются:

простая и надёжная конструкция;

удобство в использовании;

большой эксплуатационный ресурс;

нетребовательность к обслуживанию;

доступная цена.

Ручная гидравлическая рокла модели PROLIFT АС35 (B) является одним из наиболее распространённых устройств для работы на складе. Такая востребованность в первую очередь объясняется доступной ценой, нежели у версии с батарейным питанием, и часто является предпочтительным выбором для перемещения небольших грузов или предметов. Грузоподъёмность PROLIFT АС35 (B) составляет 3,5 т, а её вилы могут подниматься на высоту 1 м 95 см.