Обечайки и кармашки для упаковки пищевой продукции от производителя «ВакумПак-М»

Обечайки и кармашки — вспомогательные материалы, которые используются совместно с барьерной упаковкой товаров. С их помощью не только удается обеспечить дополнительную защиту содержимого от повреждений, но и сделать товар более привлекательным и запоминающимся для потребителей, привлечь к нему внимание. Собой представляют чехол из картона, который надевается на упаковку. На него наносится информация о продукте или производителе. Также он может быть элементом дизайна за счет формы и оформления.

Разновидности картонных обечаек производителя «ВакумПак-М»

Кармашки и обечайки https://vp-m.ru/catalog/kartonnaya-upakovka/obechayki-karmashki/ могут иметь различную форму и размеры в зависимости от того, для какой упаковки они предназначаются. Их принято классифицировать следующим образом:

для стеклянных и металлических емкостей (используется упаковка в виде цилиндрического рукава);

для трапециевидных контейнеров (требуется особый крой);

для прямоугольной упаковки;

для округлой и овальной упаковки (считаются самыми сложными в изготовлении).

При выборе подходящего варианта обращайте внимание на следующие моменты:

плотность картона — желательно, чтобы она была 170-250 г/м2, чтобы он комфортно надевался на упаковку, не съезжал;

размеры упаковки, с какой стороны нужно сделать обечайку — от этого будет зависеть расход материала и стоимость изготовления;

тип и форма упаковки — от этих параметров зависит сгиб, уровень натяжения;

дизайн — в зависимости от этого будет выбираться подходящая технология печати.

Все виды обечаек и кармашков изготавливаются из плотного картона, который подходит для цветной печати, тиснения, ламинирования, вклейки окошек и прочих вариантов оформления.

Применение, что можно упаковывать

Обечайки и конверты используются при упаковке различных видов товаров:

продуктов питания — конфет, фаст фуда и хлеба, полуфабрикатов и других;

парфюмерной продукции;

косметических средств;

бизнес-сувениров;

футляров для книг и ежедневников;

электроники.

Также они могут использоваться для упаковки игрушек и вин, которым требуется защита от выцветания под прямыми ультрафиолетовыми лучами.

Конечно, дополнительная картонная упаковка требует от производителей товара дополнительных вложений. Однако они быстро окупятся благодаря привлечению более высокого потребительского спроса. Главное — чтобы упаковка была качественной, не выцветала, не стиралась и не пачкала руки.