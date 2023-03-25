Топ завтраков, которых лучше избегать

Как известно, завтрак это самый важным прием пищи за день для человека. Особенно, если Вы заботитесь о красоте и здоровье своего тела. Читая новости Германии на русском языке, можно найти интересную и полезную информацию о блюдах, которые лучше не употреблять в качестве первой трапезы. Итак, рассмотрим топ 8 завтраков, которые не принесут пользы по мнению Аузидлерботе.

Модно не значит здоровО

Все мы помним как выглядят красивые и здоровые завтраки на страницах блогеров, моделей и просто популярных личностей. Обязательным составляющим таковых фото является тост с авокадо. А теперь рассмотрим данную закуску с точки зрения полезности.

Само по себе авокадо достаточно полезен, он насыщает организм полезными жирами и витаминами, тост из правильного хлеба дает запас клетчатки на день, но если ограничиться только этим, Вы лишите себя порции белка, столь необходимого для полноценного заряда энергии на первую половину дня. Поэтому, обязательно дополните полезный бутерброд яйцами или бобовыми.

Такой себе бутерброд

Самый популярный завтрак после овсянки — тосты с маслом. Их также можно отнести в раздел «таких себе завтраков» по причине их малой питательности. Поедание лишь рафинированных углеводов и жиров на завтрак может привести со временем к ухудшению самочувствия, вплоть до развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кексы, мафины и блинчики — а стоит ли есть с утра?

Это, пожалуй, один из вкуснейших вариантов завтрака. Однако, по своей питательности они явно проигрывают. Значительное количество рафинированных жиров, пустых углеводов и сахара не дает полноценного питания организму, чтобы продержаться сытым до наступления обеда. Проще говоря, завтракая подобным образом, Вы скорее приобретете лишние килограммы, нежели заряд бодрости.

Йогурт или банан? Отложите оба!

Сами по себе это вполне полезные продукты для употребления. Однако, начинать с них день на постоянной основе чревато проблемами со здоровьем.

Банан является рекордсменом не только по количеству полезной клетчатки, но и по количеству сахара. Длительно принимая его на завтрак, организм со временем не сможет снижать самостоятельно уровень сахара в крови, а это грозит развитием диабета второго уровня.

Что касается йогурта, то тут огромное влияние оказывает состав. Как правило, в них много сахара, мало жира и полное отсутствие полезных углеводов. Следовательно, они не смогут дать необходимое питание для энергичного начала дня.

Стоит или есть на завтрак мясные полуфабрикаты?

Сосиски, бекон, ветчина и колбасы весьма привлекательно смотрятся в составе утренней трапезы. Однако, в них значительное количество соли и сахара, их состав может быть сомнительным, а следовательно здоровье ЖКТ под угрозой. Гепертоникам они грозят подъемом давления за счет значительного количества натрия в составе. Таким образом, постоянно так завтракать точно не стоит.

Полезны ли батончики на завтрак?

Все мы любим знаковые батончики в качестве перекуса. Состав у них привлекательно полезен и вкусен. Однако, стоит ли включать их на завтрак? Мюсли, злаки и сухофрукты способы утолить голод и реализовать потребность в сладком, но, их питательная ценность не так уж велика, чтобы заменить утренний прием пищи. Поэтому, используйте их в основном по прямому назначению — для перекуса.