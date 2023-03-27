Заказать поилки для КРС в «Либерти Агро»

Эффективность животноводческого хозяйства напрямую зависит от качества содержания КРС на ферме. Для увеличения объема надоя необходимо обеспечить постоянный доступ коровы к воде. Обустройство поилок позволяет обеспечить постоянный доступ поголовья к воде в нужном количестве, а также снижает количество труда, необходимого для поения коров ведрами. В компании «Либерти Агро» можно купить поилки для КРС на сайте https://liberti-agro.by/catalog/oborudovanie-dlya-mtf/poenie/poilki.html с доставкой по Беларуси и Минску.

К чему приводит дефицит воды у коров

Вода — важный продукт для КРС, дефицит которого крайне негативно влияет на продуктивность и здоровье животного. Потребность коровы в воде может возрастать до 200 литров в день. Если животное не получает нужного объема жидкости, снижается выработка молока, уменьшается его качество, а также наступает обезвоживание (особенно в жаркое время года).

Неправильно установленные поилки, их нехватка по соотношению голов в стаде приводят к ранговой борьбе за воду и ее недостатку у более слабых особей. Также попадание грязи в поилку может привести к развитию болезней в стаде.

Касательно конструкций поилки для скота нет строгих требований, главное — обеспечить всех голов в стаде чистой водой в нужном объеме. Сооружение емкостей должно препятствовать попаданию грязи, экскрементов, пыли, доступу грызунов и птиц. Также важно обеспечить надлежащий уход за чистотой емкостей для воды.

Виды поилок для КРС

Обустройство поилок в коровнике обеспечивает:

Регуляцию подачи жидкости;

Облегчение чистки;

Санитарную безопасность.

Существует несколько классификаций поилок:

Групповые — уровневые устройства, преимущественно используемые для коров на беспривязном содержании. Устанавливаются как стационарно, так и с возможностью перемещения, что позволяет использовать их на выпасе. Некоторые производители выпускают поилки с автоматическим подогревом жидкости для использования на улице;

— уровневые устройства, преимущественно используемые для коров на беспривязном содержании. Устанавливаются как стационарно, так и с возможностью перемещения, что позволяет использовать их на выпасе. Некоторые производители выпускают поилки с автоматическим подогревом жидкости для использования на улице; Индивидуальные — используются для привязного содержания скота. Могут быть автоматизированы. При использовании индивидуальных поилок исключается заражение и передача бактерий от одного животного к другому.

По типу крепления выделяют поильные системы для пастбища и для стойла. Первые удобно устанавливать на выпасе, где животному также важно много пить. Большая емкость резервуара позволяет организовать групповой водопой, а постоянная подкачка воды обеспечит ее нужное количество. Стойловые поилки используют для крупных стад. Они могут быть сосковыми, позволяя организовать ясли для молодняка с подачей молока. Часто на ферме оборудуют автоматические поилки, которые помогают обеспечить равномерную подачу жидкости ко всему стаду.

Размеры поилок зависят от количества голов в стаде и их габаритов. Для выработки одного литра молока, корова должна выпить три литра воды. Конструкция должна быть прочной, материал — гигиеничным и поддающимся чистке и дезинфекции. Поэтому оптимально использование металла или прочного пластика.