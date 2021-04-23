К дню Победы в Самаре планируют возвести памятник в честь генералов ВОВ

К Дню Победы Российское военно-историческое общество (РВИО) подготовило подарок ветеранам и жителям Самары. Это будет памятник генеральскому корпусу — всем тем героям, кто руководил подразделениями в годы Великой Отечественной войны. Кто был родом из Самарского края и здесь же нашел свой вечный приют. Памятник напомнит о 179 фамилиях генералов. Их имена можно будет прочесть на плитах мемориала «Генералы земли Самарской».
Обошел всех участников конкурса на лучший памятник скульптор Константин Фомин, по проекту которого воздвигнут известный Ржевский мемориал Советскому солдату. Эскиз памятного мемориала представлен выше.
Местом, где появится памятник, станет площадка у здания штаба 2‑ой общевойсковой армии ЦВО на ул. Фрунзе, 163.
В мэрии подчеркнули, что это инициатива РВИО, и оплачивать сооружение мемориала также будет эта организация, так что бюджетные деньги пойдут только на празднование Дня Победы.