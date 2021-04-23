К дню Победы в Самаре планируют возвести памятник в честь генералов ВОВ

К Дню Побе­ды Рос­сий­ское воен­но-исто­ри­че­ское обще­ство (РВИО) под­го­то­ви­ло пода­рок вете­ра­нам и жите­лям Сама­ры. Это будет памят­ник гене­раль­ско­му кор­пу­су — всем тем геро­ям, кто руко­во­дил под­раз­де­ле­ни­я­ми в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны. Кто был родом из Самар­ско­го края и здесь же нашел свой веч­ный при­ют. Памят­ник напом­нит о 179 фами­ли­ях гене­ра­лов. Их име­на мож­но будет про­честь на пли­тах мемо­ри­а­ла «Гене­ра­лы зем­ли Самарской».

Обо­шел всех участ­ни­ков кон­кур­са на луч­ший памят­ник скуль­птор Кон­стан­тин Фомин, по про­ек­ту кото­ро­го воз­двиг­нут извест­ный Ржев­ский мемо­ри­ал Совет­ско­му сол­да­ту. Эскиз памят­но­го мемо­ри­а­ла пред­став­лен выше.

Местом, где появит­ся памят­ник, ста­нет пло­щад­ка у зда­ния шта­ба 2‑ой обще­вой­ско­вой армии ЦВО на ул. Фрун­зе, 163.

В мэрии под­черк­ну­ли, что это ини­ци­а­ти­ва РВИО, и опла­чи­вать соору­же­ние мемо­ри­а­ла так­же будет эта орга­ни­за­ция, так что бюд­жет­ные день­ги пой­дут толь­ко на празд­но­ва­ние Дня Победы.