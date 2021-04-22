С 26 апреля в Самаре начнут борьбу с клещами

Условием для проведения эффективной акарицидной обработки может быть хорошая теплая погода без дождей.
Пока стартом плановой обработки должно стать 26 апреля. Правда, в МАУ «Парки Самары», предупреждают, что срок начала борьбы с клещами в городских парках может быть сдвинут из-за погодных условий. В этом случае опыление будут производить 30 апреля. Ранее тридцатое число было сроком окончания этих работ.
Такое мероприятие давно известно горожанам. Ежегодно обработку от клеща проводят в парках, скверах, на городских бульварах. Акарицидную обработку могут повторить, если вдруг обнаружиться, что не все насекомые погибли.
В Самарской области уже четыре человека обратились за медпомощью после укуса паразита. В лабораториях было обследовано 8 клещей, один из них оказался носителем энцефалита.
Будьте внимательны!