С 26 апреля в Самаре начнут борьбу с клещами

Усло­ви­ем для про­ве­де­ния эффек­тив­ной ака­ри­цид­ной обра­бот­ки может быть хоро­шая теп­лая пого­да без дождей.

Пока стар­том пла­но­вой обра­бот­ки долж­но стать 26 апре­ля. Прав­да, в МАУ «Пар­ки Сама­ры», пре­ду­пре­жда­ют, что срок нача­ла борь­бы с кле­ща­ми в город­ских пар­ках может быть сдви­нут из-за погод­ных усло­вий. В этом слу­чае опы­ле­ние будут про­из­во­дить 30 апре­ля. Ранее трид­ца­тое чис­ло было сро­ком окон­ча­ния этих работ.

Такое меро­при­я­тие дав­но извест­но горо­жа­нам. Еже­год­но обра­бот­ку от кле­ща про­во­дят в пар­ках, скве­рах, на город­ских буль­ва­рах. Ака­ри­цид­ную обра­бот­ку могут повто­рить, если вдруг обна­ру­жить­ся, что не все насе­ко­мые погибли.

В Самар­ской обла­сти уже четы­ре чело­ве­ка обра­ти­лись за мед­по­мо­щью после уку­са пара­зи­та. В лабо­ра­то­ри­ях было обсле­до­ва­но 8 кле­щей, один из них ока­зал­ся носи­те­лем энцефалита.

Будь­те внимательны!