На работы по очистке водоемов Самарской области выделено 12 млн рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил о тендере, который пройдет в связи с необходимостью очистить водоемы от мусора на будущий летний период. Для осуществления таких работ мэрия города Самары уже объявила о выделении 12 млн. рублей. Осталось найти подрядчика, который организует это мероприятие.
В планах департамента приведение в порядок обоих берегов Волги, Самары и реки Татьянки, а также других водоемов области. Будет организован централизованный сбор и вывоз мусора с пляжей и стихийных мест отдыха, которые облюбовали для отдыха жители области.
Из бюджета города будет перечислено на очистку левого берега 5,3 млн. рублей. Для работ на правом берегу выделят 6,6 млн рублей.
Подрядчик, который будет претендовать на работы по очистке берегов и водоемов, должен иметь для выполнения работ не менее пяти специализированных грузовых машин с объемом кузова до 8 куб метров. Так же необходимо иметь 40 бункеров-накопителей, рассчитанных на 8–10 кубов.
Вывоз мусора должен быть организован раз в сутки.
К началу мая мэрия должна определиться с подрядчиком, который приступит к работам и будет выполнять их до конца октября на левом берегу и до начала октября на правом берегу.