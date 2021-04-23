На работы по очистке водоемов Самарской области выделено 12 млн рублей

Самар­ский депар­та­мент город­ско­го хозяй­ства и эко­ло­гии объ­явил о тен­де­ре, кото­рый прой­дет в свя­зи с необ­хо­ди­мо­стью очи­стить водо­е­мы от мусо­ра на буду­щий лет­ний пери­од. Для осу­ществ­ле­ния таких работ мэрия горо­да Сама­ры уже объ­яви­ла о выде­ле­нии 12 млн. руб­лей. Оста­лось най­ти под­ряд­чи­ка, кото­рый орга­ни­зу­ет это мероприятие.

В пла­нах депар­та­мен­та при­ве­де­ние в поря­док обо­их бере­гов Вол­ги, Сама­ры и реки Татьян­ки, а так­же дру­гих водо­е­мов обла­сти. Будет орга­ни­зо­ван цен­тра­ли­зо­ван­ный сбор и вывоз мусо­ра с пля­жей и сти­хий­ных мест отды­ха, кото­рые облю­бо­ва­ли для отды­ха жите­ли области.

Из бюд­же­та горо­да будет пере­чис­ле­но на очист­ку лево­го бере­га 5,3 млн. руб­лей. Для работ на пра­вом бере­гу выде­лят 6,6 млн рублей.

Под­ряд­чик, кото­рый будет пре­тен­до­вать на рабо­ты по очист­ке бере­гов и водо­е­мов, дол­жен иметь для выпол­не­ния работ не менее пяти спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных гру­зо­вых машин с объ­е­мом кузо­ва до 8 куб мет­ров. Так же необ­хо­ди­мо иметь 40 бун­ке­ров-нако­пи­те­лей, рас­счи­тан­ных на 8–10 кубов.

Вывоз мусо­ра дол­жен быть орга­ни­зо­ван раз в сутки.

К нача­лу мая мэрия долж­на опре­де­лить­ся с под­ряд­чи­ком, кото­рый при­сту­пит к рабо­там и будет выпол­нять их до кон­ца октяб­ря на левом бере­гу и до нача­ла октяб­ря на пра­вом берегу.