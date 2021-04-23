Почему стоит купить iPhone 12

Презентация Apple, на которой компания представила новый IPhone 12, была долгожданной. Формат мероприятия на этот раз был несколько необычным для лидера рынка, в полном отсутствии зрителей, да и сроки его проведения сдвинулись почти на месяц, но все это никак не повлияло на сам продукт. Как и поговаривали ранее, Apple опять кардинально сменила дизайн смартфона и 12 версия девайса снова смотрится оригинально и заслуживает повышенного внимания.
Основные моменты, которые стоит отметить в новом IPhone 12
Внешний вид
Дизайн устройства выполнен в классическом более характерном для Apple стиле, узнаваемом в большинстве ранних версий смартфона — снова прямые линии, строгие ровные края рамки выигрышно и свежо смотрятся по сравнению со ставшими уже привычными округлыми корпусами. Телефон выглядит тоньше, меньше и легче предшественника, его приятно и комфортно держать в руке, ощущение надежности и стиля четко прослеживаются в каждой линии корпуса устройства. В целом, новинка смотрится роскошнее своих предшественников последних лет, несмотря на всю простоту дизайнерской мысли.
Цветовое решение яблочного девайса на этот раз представлено только в пяти вариантах — стандартные черный и белый для приверженцев консервативного стиля, для любителей ярких расцветок — красный, магический синий и нежный мятный для предпочитающих нестандартные интересные цвета. Крышка корпуса выполнена из глянцевого стекла, усиливающего глубину цветов и завораживающего взгляд.
Дисплей
Приятно удивил экран смартфона. Привычная комфортная диагональ в 6.1 дюйма вполне соответствует требованиям большинства пользователей, само же качество изображения и сенсорные характеристики усилены новой OLED матрицей Super Retina XDR. Экран получился контрастным, ярким, что при разрешении 2532×1170 и 460 пикселей на дюйм против последних 1792×828 дает нам улучшенную картинку с насыщенными цветами.
Возможности фото и видео
В части качества и функционала оптики Apple остаются одними из лучших на рынке и верными себе — камеры у обеих новинок, IPhone 12 и у IPhone 12 Pro, сохранили все характерные для предыдущих линеек смартфонов черты с небольшими доработками в части улучшения четкости изображения, скорости фокуса и обработки данных. Обе модели оснащены двумя камерами, основной широкой и второй ультраширокой, с возможностью ночного режима. У более продвинутого IPhone 12 Pro расширены возможности для телефотосъемки
Емкость батареи
Странным и неожиданным решением оказалась емкость аккумулятора в 2 815 мА/ч, которая уменьшилась по сравнению с предыдущей моделью, что, учитывая повышенные характеристики процессора и «начинки», а также новой более ресурсоёмкой матрицы дисплея сильно снижает время автономной работы устройства.
Комплектация
Apple идет по пути экологичности, а значит уменьшения размера упаковки и стандартных комплектующих, таких как наушники или адаптера для зарядки, которых новые модели на этот раз лишились. В комплект входит только кабель USB‑C, не всегда хорошо подходящий к блокам питания от предыдущих моделей, но докупить все необходимое можно будет отдельно, согласно заверениям компании.
Где лучше купить?
Подводя итог можно смело заявить, что новая модель IPhone получилась удачной, интересной, стильной и желанной для покупки. Данную модель можно приобрести на сайте магазина Hi Store по одной из самых низких цен на рынке, а товар оперативно доставят за один день. Более того, удобная навигация по сайту и дружественный интерфейс помогут правильно определиться с покупкой и других моделей.