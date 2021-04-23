Почему стоит купить iPhone 12

Пре­зен­та­ция Apple, на кото­рой ком­па­ния пред­ста­ви­ла новый IPhone 12, была дол­го­ждан­ной. Фор­мат меро­при­я­тия на этот раз был несколь­ко необыч­ным для лиде­ра рын­ка, в пол­ном отсут­ствии зри­те­лей, да и сро­ки его про­ве­де­ния сдви­ну­лись почти на месяц, но все это никак не повли­я­ло на сам про­дукт. Как и пого­ва­ри­ва­ли ранее, Apple опять кар­ди­наль­но сме­ни­ла дизайн смарт­фо­на и 12 вер­сия девай­са сно­ва смот­рит­ся ори­ги­наль­но и заслу­жи­ва­ет повы­шен­но­го внимания.

Основные моменты, которые стоит отметить в новом IPhone 12

Внешний вид

Дизайн устрой­ства выпол­нен в клас­си­че­ском более харак­тер­ном для Apple сти­ле, узна­ва­е­мом в боль­шин­стве ран­них вер­сий смарт­фо­на — сно­ва пря­мые линии, стро­гие ров­ные края рам­ки выиг­рыш­но и све­жо смот­рят­ся по срав­не­нию со став­ши­ми уже при­выч­ны­ми округ­лы­ми кор­пу­са­ми. Теле­фон выгля­дит тонь­ше, мень­ше и лег­че пред­ше­ствен­ни­ка, его при­ят­но и ком­форт­но дер­жать в руке, ощу­ще­ние надеж­но­сти и сти­ля чет­ко про­сле­жи­ва­ют­ся в каж­дой линии кор­пу­са устрой­ства. В целом, новин­ка смот­рит­ся рос­кош­нее сво­их пред­ше­ствен­ни­ков послед­них лет, несмот­ря на всю про­сто­ту дизай­нер­ской мысли.

Цве­то­вое реше­ние яблоч­но­го девай­са на этот раз пред­став­ле­но толь­ко в пяти вари­ан­тах — стан­дарт­ные чер­ный и белый для при­вер­жен­цев кон­сер­ва­тив­но­го сти­ля, для люби­те­лей ярких рас­цве­ток — крас­ный, маги­че­ский синий и неж­ный мят­ный для пред­по­чи­та­ю­щих нестан­дарт­ные инте­рес­ные цве­та. Крыш­ка кор­пу­са выпол­не­на из глян­це­во­го стек­ла, уси­ли­ва­ю­ще­го глу­би­ну цве­тов и заво­ра­жи­ва­ю­ще­го взгляд.

Дисплей

При­ят­но уди­вил экран смарт­фо­на. При­выч­ная ком­форт­ная диа­го­наль в 6.1 дюй­ма вполне соот­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям боль­шин­ства поль­зо­ва­те­лей, само же каче­ство изоб­ра­же­ния и сен­сор­ные харак­те­ри­сти­ки уси­ле­ны новой OLED мат­ри­цей Super Retina XDR. Экран полу­чил­ся кон­траст­ным, ярким, что при раз­ре­ше­нии 2532×1170 и 460 пик­се­лей на дюйм про­тив послед­них 1792×828 дает нам улуч­шен­ную кар­тин­ку с насы­щен­ны­ми цветами.

Возможности фото и видео

В части каче­ства и функ­ци­о­на­ла опти­ки Apple оста­ют­ся одни­ми из луч­ших на рын­ке и вер­ны­ми себе — каме­ры у обе­их нови­нок, IPhone 12 и у IPhone 12 Pro, сохра­ни­ли все харак­тер­ные для преды­ду­щих лине­ек смарт­фо­нов чер­ты с неболь­ши­ми дора­бот­ка­ми в части улуч­ше­ния чет­ко­сти изоб­ра­же­ния, ско­ро­сти фоку­са и обра­бот­ки дан­ных. Обе моде­ли осна­ще­ны дву­мя каме­ра­ми, основ­ной широ­кой и вто­рой уль­тра­ши­ро­кой, с воз­мож­но­стью ноч­но­го режи­ма. У более про­дви­ну­то­го IPhone 12 Pro рас­ши­ре­ны воз­мож­но­сти для телефотосъемки

Емкость батареи

Стран­ным и неожи­дан­ным реше­ни­ем ока­за­лась емкость акку­му­ля­то­ра в 2 815 мА/ч, кото­рая умень­ши­лась по срав­не­нию с преды­ду­щей моде­лью, что, учи­ты­вая повы­шен­ные харак­те­ри­сти­ки про­цес­со­ра и «начин­ки», а так­же новой более ресур­со­ём­кой мат­ри­цы дис­плея силь­но сни­жа­ет вре­мя авто­ном­ной рабо­ты устройства.

Комплектация

Apple идет по пути эко­ло­гич­но­сти, а зна­чит умень­ше­ния раз­ме­ра упа­ков­ки и стан­дарт­ных ком­плек­ту­ю­щих, таких как науш­ни­ки или адап­те­ра для заряд­ки, кото­рых новые моде­ли на этот раз лиши­лись. В ком­плект вхо­дит толь­ко кабель USB‑C, не все­гда хоро­шо под­хо­дя­щий к бло­кам пита­ния от преды­ду­щих моде­лей, но доку­пить все необ­хо­ди­мое мож­но будет отдель­но, соглас­но заве­ре­ни­ям компании.

Где лучше купить?

Под­во­дя итог мож­но сме­ло заявить, что новая модель IPhone полу­чи­лась удач­ной, инте­рес­ной, стиль­ной и желан­ной для покуп­ки. Дан­ную модель мож­но при­об­ре­сти на сай­те мага­зи­на Hi Store по одной из самых низ­ких цен на рын­ке, а товар опе­ра­тив­но доста­вят за один день. Более того, удоб­ная нави­га­ция по сай­ту и дру­же­ствен­ный интер­фейс помо­гут пра­виль­но опре­де­лить­ся с покуп­кой и дру­гих моделей.