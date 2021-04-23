Самарская область вышла на 1 место в России по уровню автомобилизации

В руководстве области отметили, что автотрассы на территории региона сильно перегружены. Только в областном центре интенсивность движения возросла до 60 — 90 тысяч единиц авто за сутки. Наиболее загруженными являются ул. Ново-Садовая и Московское шоссе.
По наблюдениям, Самарская область сегодня лидирует по стране, с уровнем автомобилизации на 100 000 населения. Поэтому дороги и одноуровневые дорожные развязки, которые вводились в строй под другие параметры, не справляются с такой загруженностью. Это мнение высказал в своем радиоинтервью Андрей Дешевых, руководящий службой заказчика-застройщика Минтранспорта и автодорог Самарской области.
Чиновник подчеркнул, что проблемы, постоянно возникающие на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии, не могут быть решены с помощью светофора или ручного управления транспортным потоком.
Дешевых предупредил, что отсутствие многоуровневых дорожных развязок попросту остановит движение в городе. К примеру, на улице Ново-Садовой, где загруженность дорожного полотна в сутки достигает 95 000 автомобилей, ехать станет фактически невозможно.
По его мнению, необходимо срочно заняться проектами модернизации автодорог и развязок по европейскому принципу. Он напомнил, что строительство одного такого объекта уже ведется на перекрестке автомагистралей по улице Ново-Садовой и Советской Армии.