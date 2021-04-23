Самарская область вышла на 1 место в России по уровню автомобилизации

В руко­вод­стве обла­сти отме­ти­ли, что авто­трас­сы на тер­ри­то­рии реги­о­на силь­но пере­гру­же­ны. Толь­ко в област­ном цен­тре интен­сив­ность дви­же­ния воз­рос­ла до 60 — 90 тысяч еди­ниц авто за сут­ки. Наи­бо­лее загру­жен­ны­ми явля­ют­ся ул. Ново-Садо­вая и Мос­ков­ское шоссе.

По наблю­де­ни­ям, Самар­ская область сего­дня лиди­ру­ет по стране, с уров­нем авто­мо­би­ли­за­ции на 100 000 насе­ле­ния. Поэто­му доро­ги и одно­уров­не­вые дорож­ные раз­вяз­ки, кото­рые вво­ди­лись в строй под дру­гие пара­мет­ры, не справ­ля­ют­ся с такой загру­жен­но­стью. Это мне­ние выска­зал в сво­ем радио­ин­тер­вью Андрей Деше­вых, руко­во­дя­щий служ­бой заказ­чи­ка-застрой­щи­ка Мин­транс­пор­та и авто­до­рог Самар­ской области.

Чинов­ник под­черк­нул, что про­бле­мы, посто­ян­но воз­ни­ка­ю­щие на пере­крест­ке улиц Ново-Садо­вой и Совет­ской Армии, не могут быть реше­ны с помо­щью све­то­фо­ра или руч­но­го управ­ле­ния транс­порт­ным потоком.

Деше­вых пре­ду­пре­дил, что отсут­ствие мно­го­уров­не­вых дорож­ных раз­вя­зок попро­сту оста­но­вит дви­же­ние в горо­де. К при­ме­ру, на ули­це Ново-Садо­вой, где загру­жен­ность дорож­но­го полот­на в сут­ки дости­га­ет 95 000 авто­мо­би­лей, ехать ста­нет фак­ти­че­ски невозможно.

По его мне­нию, необ­хо­ди­мо сроч­но занять­ся про­ек­та­ми модер­ни­за­ции авто­до­рог и раз­вя­зок по евро­пей­ско­му прин­ци­пу. Он напом­нил, что стро­и­тель­ство одно­го тако­го объ­ек­та уже ведет­ся на пере­крест­ке авто­ма­ги­стра­лей по ули­це Ново-Садо­вой и Совет­ской Армии.